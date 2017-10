„CHCEME SA DÍVAŤ NA SVET ZDRAVÝMI OČAMI DETÍ”

V MINULOM ŠKOLSKOM ROKU PROJEKT “ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKOLKE” ZMERAL ZRAK VYŠE 10 000 DEŤOM PO CELOM SLOVENSKU!



Bratislava, 13.10.2017 ( WBN/PR ) – Počas školského roka 2016/2017 Únia nevidiacich a& slabozrakých Slovenska v& spolupráci s& o. z. BILLA ľuďom zmerali zrakové parametre presne 10& 380 deťom v& materských školách.



A& aký je výsledok?



Projekt „Zdravé oči už v škôlke” v partnerstve s o. z. BILLA ľuďom len nedávno úspešne ukončil svoj prvý ročník a už 16.10. štartuje ďalší. Odborní zamestnanci Únie nevidiacich a& slabozrakých Slovenska počas minulého školského roka skontrolovali zrak 10& 380 deťom. Z& tohto počtu meraní sa podarilo podchytiť až 14 % prípadov so začínajúcou alebo rozvíjajúcou sa zrakovou chybou. Na základe úspešnej spolupráce& s& o. z. BILLA ľuďom projekt pokračuje aj v& školskom roku 2017/2018 s& cieľom zvýšiť počet detí, ktoré prejdú skríningom až na 15& 000.



&



Aj deti môžu mať problém so zrakom, len o& tom nevedia hovoriť a& rodič si nemusí nič všimnúť. Preto by mali deti absolvovať prvé komplexné očné vyšetrenie už v & predškolskom veku. „Lilien začala chodiť do škôlky ako 2- ročná. Často bola nervózna a nevedeli sme zistiť príčinu. Pri preventívnom meraní zraku v& materskej škole sa zistilo, že naša dcérka je tupozraká. Začal sa kolobeh s lekármi a trápenie s okluzorom, ktorý nosila do svojich 5 rokov. Dnes je Lilienka prváčka, okluzor nenosí a dosiahli sme obrovské výsledky.& Na začiatku liečby dcérka nevidela jedným očkom u& očného lekára ani najväčší obrázok, teraz prečíta aj tie najmenšie. Lekár predpokladá, že ak všetko dobre pôjde,& v& 12 rokoch by sa mohla zbaviť natrvalo aj okuliarov“, hovorí& Milena z& Košíc, jedna z mamičiek, ktoré sa zapojili do merania v& škôlke.



Väčšina rodičov však detského oftalmológa navštívi až vtedy, keď sa ich ratolesť začne sťažovať, že nedovidí na školskú tabuľu. Niekedy to prepukne až v& 6 rokoch a& neskôr. Projekt „Zdravé oči už v& škôlke“ vzbudil záujem& u& mnohých rodičov s& touto problematikou.



„Vďaka projektu mali deti vo svojom škôlkarskom prostredí možnosť dať si zmerať oči a& s& tými, ktorým & sa zistilo podozrenie na slabozrakosť, už odborníci pracujú. Sme radi, že naše projekty majú zmysel, skvalitňujú život naším najmenším a& pomáhajú presne tam, kde chceme, aby pomohli. Druhý ročník štartujeme v& pondelok, 16.10., spustením registrácie, kde sa môžu postupne hlásiť materské školy z& celého Slovenska. Počas tohto školského roka máme ambíciu skontrolovať zrak väčšiemu počtu detí a& veríme, že sa nám to podarí,“ vysvetľuje Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.



Predpokladá sa, že do projektu sa v& tomto roku zapojí približne 300 materských škôl z& celého Slovenska. Jednotlivé materské školy je možné prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára na www.zdraveocivskolke.sk, v sekcii ponuka meraní – materské školy.



Všetky & deti, ktoré prejdú skríningovým meraním zároveň obdržia potvrdenie o meraní s& uvedenými zrakovými parametrami, čo je smerodajný dokument pre ďalšiu komunikáciu s pediatrom dieťaťa, prípadne následne detským oftalmológom.



& „Sme veľmi radi, že ďalší školský rok 2017-2018 môžeme aj za podpory o. z. BILLA ľuďom priamo v materských školách – prirodzenom prostredí pre deti – merať zrakové parametre najmenším. Mnohé z nich sa tak následne dostanú do odbornej starostlivosti oftalmológa a môžu sa úplne vyhnúť zrakovej poruche, alebo ju zmierniť. Tešíme sa, že v tomto školskom roku budeme môcť navštíviť ešte viac materských škôl,“ uzatvára Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a& slabozrakých.



Viac informácií o projekte:



web: www.zdraveocivskolke.sk a www.billa.sk

