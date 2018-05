Chceme hrať lepšie a dokážeme to, hovorí po zápase na MS v hokeji 2018 debutant Fehérváry

KODAŇ 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úvodné vystúpenie na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku.

Slováci v sobotu večer v súboji základnej A-skupiny v kodanskej Royal Arene mali na dosah cenný triumf za tri body nad Českom, napokon inkasovali vyrovnávajúci gól na 2:2 necelých desať sekúnd pred treťou sirénou a ďalší v predĺžení.

Získali tak iba jeden bod. "Poteší aj jeden bod, no nebudeme spokojní. Chceme hrať lepšie a vieme, že to dokážeme,“ hovorí mladý obranca Martin Fehérváry.

Práve on v sobotu absolvoval debut na MS a vo veku 18 rokov a 211 dní sa stal štvrtým najmladším Slovákom v histórii pri premiére na seniorskom svetovom šampionáte. "Trochu som bol v strese, no po svojom boku som mal Domina Graňáka. Každému mladému hráčovi by som doprial, aby ho tam mal ako ja. Veľmi mi pomohol, bolo to skvelé," zhodnotil.





Na tribúnach panovala skvelá atmosféra, pochvaľovali si ju všetci hráči oboch tímov. "Ani som nečakal, že bude až taká dobrá. My sme sa snažili prevádzať našu hru a aj sa nám to darilo, no škoda inkasovaného gólu v závere a predĺženia. Čechom sa to podarilo rozhodnúť,“ poznamenal Fehérváry a ešte pokračoval: "Isto nie je ľahké zniesť takúto prehru. Sme hokejisti a vieme, že sme to zapríčinili my. Musíme sa z toho poučiť, aby sa to nestalo v ďalšom zápase.“

Slováci majú veľmi málo času na regeneráciu, už v nedeľu ich od 20.15 h čaká duel proti Švajčiarom. "Musíme hrať v tom zápase lepšie. V sobotu proti Čechom to nebolo až také zlé, ale vieme, že môžeme byť lepší. O Švajčiaroch veľa neviem. Majú tam isto skvelých hráčov, táto krajina hokejovo rýchlo napreduje. Veľmi sa teším na ten zápas,“ dodal mladík v obrane slovenského tímu.

