Chcem si vychutnať tento pekný okamih, vraví Cristiano Ronaldo po zisku ocenenia The Best

LONDÝN 24. októbra (WebNoviny.sk) - Najlepší svetový futbalista Cristiano Ronaldo je presvedčený, že jeho súperenie s Lionelom Messim na zelených trávnikoch bude mať ešte dlhé trvanie.





Tridsaťdvaročný Portugalčan v službách Realu Madrid v pondelok obhájil prvenstvo v bilančnej ankete The Best, ktorú organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Neúspešnými finalistami boli práve Argentínčan Lionel Messi z FC Barcelona a Brazílčan Neymar z Paríža St. Germain.

Messi vždy skončil druhý

Ocenenie pre najlepšieho futbalistu sa v ostatných rokoch obmedzilo výlučne na Cristiana Ronalda a Messiho. Vrátane rokov, keď FIFA udeľovala cenu spoločne s trofejou Ballon dOr magazínu France Football, boli obaja odmenení strešnou organizáciou svetového futbalu dovedna päťkrát.

Kapitán Portugalska dominoval v ostatných piatich rokoch až štyrikrát, Messi vždy skončil druhý. Keď sa po pondelňajšom slávnostnom galavečere v Londýne Cristiana Ronalda opýtali, či sa jeho spoločná hegemónia s Messim už skončila, vtipne odvetil: "Kdeže, ešte sme iba začali."





Rodák z Madeiry získal v hlasovaní zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií a aj fanúšikovia celkovo 43,16 % všetkých hlasov. Messi mal 19,25 % a Neymar získal 6,97 %.

"Ďakujem za hlasy. Chcel by som spomenúť aj Lea a Neymara. Chcem sa poďakovať Realu Madrid za celoročnú podporu. Prvýkrát sme v Anglicku, triumfoval som po druhý raz v sérii. Je to pre mňa skvelý okamih. Ďakujem všetkým mojim fanúšikom po celom svete. Vážim si to. Som veľmi šťastný. Ďakujem a dobrú noc," povedal Ronaldo do televíznych kamier.

Viťazstvá v lige i v národnom tíme

Cristiano Ronaldo počas hodnoteného obdobia (od 20. novembra 2016 do 2. júla 2017, pozn.) triumfoval s Realom Madrid v Lige majstrov, španielskej La Lige, národnom aj európskom superpohári a tiež na MS klubov. Portugalsku výrazne pomohol k postupu na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.

Messi prispel k triumfu Barcelony v národnom pohári a podieľal sa na postupe Argentíny na MS. Neymar patril k ofenzívnym lídrom Barcelony aj brazílskeho národného tímu.

"Samozrejme, som veľmi šťastný, pretože, ako som povedal, som v najlepšom klube na svete a mám možnosť všetkým ukázať, že som v ostatných rokoch na vysokej úrovni. Navyše, stále sa dobre cítim aj po fyzickej stránke. V tejto chvíli si chcem vychutnať tento pekný životný okamih, pretože nikdy nevieme, čo prinesie zajtrajšok," doplnil Cristiano Ronaldo.





Tréner Realu Madrid Zinedine Zidane, ktorého dekorovali ako najlepšieho kouča mužského tímu, si myslí, že cena pre Cristiana Ronalda je zaslúžená. "Čo mám na to povedať? Je najlepší a úžasný v tom, čo robí. Vždy sa snaží vyhrávať tituly a tvrdo drie. Všetci sme za neho veľmi šťastní," povedal 45-ročný rodák z francúzskeho Marseille.

Mal radosť aj z ďalších zverencov, veď do najlepšej svetovej jedenástky sa dostalo až päť jeho hráčov - okrem Cristiana Ronalda aj Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modrič a Toni Kroos.

Ako je známe, FIFA vlani po šiestich rokoch ukončila spoluprácu s odborným periodikom France Football a zjednotená výročná Zlatá lopta FIFA existujúca od roku 2010 sa rozdelila na dve ocenenia. FIFA dala svojej bilančnej ankete rámcové pomenovanie The Best, teda Najlepší.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.