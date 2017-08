Chcel som prísť do Paríža, mojou motiváciou je vyhrávať trofeje, vyhlásil Neymar

PARÍŽ 4. augusta (WebNoviny.sk) - Nová posila francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain Neymar, ktorý prestúpil do PSG z FC Barcelona za rekordnú sumu 222 miliónov eur, na oficiálnej tlačovke na štadióne v Parku princov v piatok popoludní poprela motiváciu peniazmi pri rozhodnutí zmeniť klubovú príslušnosť.

Brazílsky útočník takisto odmietol názor, že do Paríža prišiel pre to, aby sa stal väčšou superhviezdou než bol v katalánskom klube.



Peniaze neboli nikdy motiváciou

Na otázku, či nebol pri príchode do PSG motivovaný čisto peniazmi, 25-ročný futbalista, odpovedal: "To sú ľudia, ktorí nepoznajú môj život. Nikdy nie som motivovaný peniazmi. Chcem šťastie pre seba a moju rodinu. Sledujem svoje srdce, nie cestu peňazí. Je mi ľúto ľudí, ktorí si myslia niečo iné. Som tu, aby som naplnil svoj potenciál."

Svoje rozhodnutie bránil aj takto: "Neurobil som nič zlé. Nikdy mi nechýbal rešpekt k fanúšikom, ale myslím si, že má každý hráč právo rozhodnúť sa, či zostane alebo odíde. Ak chcete odísť, nik vás nemôže nútiť, aby ste zostali. Ešte raz, naozaj sa chcem poďakovať barcelonskému klubu, fanúšikom, hráčom, priateľom."



Prezident parížskeho klubu Nasser Al-Khelaifi na túto tému poznamenal: "Neymar tu prišiel pre motiváciu a projekt. Mohol zarábať inde aj viac peňazí, než mu ponúkame my. Ak by chcel zmeniť pôsobisko pre peniaze, mohol ísť do iného klubu. Chcel novú výzvu a pre nás to je veľmi pozitívne."

Šéf klubu privítal brazílskeho útočníka

Boss PSG vítal hráča takto: "Som veľmi hrdý, že môžem prezentovať skvelého hráča a superhviezdu Neymara Jr. Vítame vás v našom domove. Je to celosvetový idol, pre mňa najlepší hráč na svete. Už teraz priniesol do tímu veľa energie, fanúšikovia snívali o Neymarovi. S ním sa náš projekt stáva silnejší a pre svet zaujímavejší."

Neymar poprel, že Barcelonu opustil preto, aby sa stal superhviezdou. "Bolo to moje rozhodnutie. Chcel som prísť do Paríža. Nebolo to tým, že by som sa chcel cítiť väčšou hviezdou ako v Barcelone. Je to o novom pocite, o výzve a iných tituloch. Mojou motiváciou je vyhrávať trofeje. Moje srdce mi povedalo, choď do PSG. Mám skutočne hlad po futbale, to je to, po čom som vždy túžil v mojom živote."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.