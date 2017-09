Chára nemyslí na koniec kariéry, v Bostone chce hrať aj po uplynutí zmluvy v roku 2018

BOSTON 8. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára je už vyše desaťročia ochrancom obrannej modrej čiary v tíme NHL Boston Bruins a želá si, aby mu to ešte chvíľu vydržalo.

Štyridsaťročný skúsený harcovník ako kapitán tímu vstúpi do záverečnej sezóny jeho 7-ročného kontraktu s "medveďmi", no verí v ďalšie pokračovanie.

"Milujem hokej a všetko okolo toho. Rád driem na tréningoch a obetujem sa pre mužstvo. Aj vo svojom veku si myslím, že ešte môžem mužstvu niečo ponúknuť a užívať si to. Chcem sa ešte zlepšiť a hrať tak dlho, ako sa len bude dať," uviedol Zdeno Chára podľa portálu sportsnet.ca.

Chára najviac vyťaženým hráčom "medveďov"

Chára sa v uplynulej sezóne NHL 2016/2017 prezentoval 10 gólmi a 19 asistenciami v 75 zápasoch a s priemerom na ľade 23:20 min bol stále najviac vyťaženým hráčom Bruins. V šiestich zápasoch play-off sa jeho priemerná minutáž vyšplhala až na 28:46 min.





"Stále som to tak cítil, že môžem odohrať veľkú porciu minút, pokiaľ som vo forme a zdravý. Ak budem efektívny a konzistentný, túžim v tom naďalej pokračovať. Určite chcem hrať aj po skončení najbližšej sezóny a to v drese Bruins. Netajím sa tým, že to tu mám veľmi rád," pokračoval Chára.

Boston má veľa mladých obrancov

Boston aktuálne disponuje viacerými mladými adeptmi do obranných formácií. Pre hráčov ako Charlie McAvoy, Jakub Zbořil, Ryan Lindgren či Brandon Carlo nemôže byť lepší hokejový učiteľ ako práve Chára, ktorý strávil v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete už 19 sezón.

"Funguje to na obe strany. Ľudia si väčšinou všímajú iba vek a skúsenosti, ale ja som rád medzi mladými, vzájomne si máme čo odovzdať. Teším sa každý deň na to, ako sa s nimi stretnem na ľadovej ploche a zahráme si spolu. Je v tom dôležitá mentorská časť, ale aj kamarátstvo. A podstatný je rešpekt jedného voči druhému, pritom nezáleží, kto koľko zápasov odohral v NHL," doplnil Chára.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.