Cestujúci použil plniace pero ako „zbraň“, let 1350 musel neplánovane pristáť

PEKING 15. apríla (WebNoviny.sk) - Lietadlo spoločnosti Air China smerujúce do Pekingu museli v nedeľu odkloniť po tom, ako sa jeden z pasažierov pokúsil zajať letušku, pričom ako zbraň použil plniace pero. Informoval o tom čínsky úrad civilného letectva.



Let 1350 vyštartoval o 8:40 miestneho času z mesta Čchang-ša v provincii Chu-nan a v Pekingu mal pristáť o 11:00. Po incidente ho však presmerovali do Čeng-čou, kde pristálo o 10:00. Úrad nezverejnil stav útočníka, informoval len, že do 13:17 incident úspešne vyriešili. Pre pasažierov zabezpečujú náhradné lietadlo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.