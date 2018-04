Cesta holandským vodičom dospievala, nákladný experiment označili za psychologické mučenie

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Len jeden deň trval dopravný experiment v holandskej provincii Frízsko, pre ktorý sa v holandských médiách ujalo pomenovanie "spievajúca cesta". Na krátkom úseku cesty N357 na severe krajiny inštalovali zariadenie, ktoré každému vodičovi, ktorý tu neprekročil povolenú rýchlosť 60 kilometrov za hodinu, pustilo za odmenu pesničku.

Zariadenie však už po necelom dni fungovania odstavili na žiadosť obyvateľov neďalekej obce, ktorých neustále prehrávanie tej istej skladby - frízskej hymny - privádzalo do šialenstva.



"Je to psychologické mučenie," citujú holandské médiá jedného z miestnych obyvateľov. "Idem sa z toho zblázniť. Vôbec sa nedá byť vonku a v noci sa nedá spať," pridáva sa jeho susedka. Ďalší rozhnevaní obyvatelia referovali, že vodiči často skúšali prejsť daný úsek naschvál vo väčšej rýchlosti, aby zistili, či im zariadenie nepustí skladbu zrýchlene.

Experiment stál 80-tisíc eur, no frízska vláda to podľa svojho hovorcu neľutuje. "Nápad to bol dobrý, až na to, že sa mnohí ľudia sťažovali na hluk a uvádzali, že nemôžu spať. Teraz už tam je ticho a obyvatelia sa môžu opäť tešiť zo života," povedal hovorca pre britskú BBC.

Pôvodný článok:

http://www.bbc.com/news/world-europe-43725796

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.