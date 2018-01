Český expredseda vlády Pithart vníma slovenské vyznamenanie od Kisku ako paradox

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Český intelektuál a bývalý predseda vlády a senátu Petr Pithart vníma slovenské štátne vyznamenanie ako paradox, keďže sám bol proti rozdeleniu Česko-Slovenska.

Prezident Andrej Kiska mu dnes pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Ako dnes po vyznamenaní povedal Pithart pre médiá, vidí v tom veľkorysosť súčasnej slovenskej politiky a je rád, že mu vyznamenanie udelil práve Kiska, ktorého si váži.

Česi závidia Slovákom

„Je to prezident, ktorého aj u nás mnoho ľudí Slovákom závidí, čo je zvláštny jav, keď Česi niečo závidia Slovákom,“ povedal Pithart s tým, že Slovensko sa v mnohých veciach dostala pred Česko. „Tých 25 rokov využili k posilneniu sebavedomia. My sme dnes vedľa nich ustrašený národ, ktorý sa bojí sveta navôkol,“ myslí si expredseda českej federatívnej vlády.

Slovensko je teraz podľa neho pred Českom a prekonalo veľkú nebezpečnú krízu, ktorá sa týkala celej strednej Európy. „Väčšina ľudí už vytesnila, že prvých päť rokov sa o Slovensku hovorilo ako o čiernej diere Európy, že Slovensko nebolo prijaté do NATO v prvom kole, EÚ váhala. Slováci prekovali samých seba. To je to, čím sa dnes Slovensko od nás líši,“ pokračoval s tým, že sa domnieva, takáto politická a morálna kríza Českú republiku ešte len čaká a chce veriť, že ju Česi takisto prekonajú.

Čierna diera Európy

Pokiaľ ide o budúcnosť vzájomných vzťahov, tie budú podľa neho vždy na veľmi dobrej úrovni. „To pokladám za úplnú samozrejmosť. My sme si nikdy nič zlé neurobili. Niekedy sme si nerozumeli, niekedy sme boli ďalej my, niekedy Slováci, ale nikdy nič zlé sme si neurobili,“ dodal Pithart.

Pokiaľ ide o vývoj v týchto krajinách, podľa Pitharta sú krajiny Visegrádskej štvorky teraz na križovatke. „Vypadá to, že Slovensko sa už rozhodlo a, bohužiaľ, to vyzerá, že Poľsko a Maďarsko budú trvať na svojich politických postojoch. Česká republika je teraz na ťahu a bude sa musieť rozhodnúť,“ dodal s tým, že nevie, akú predstavu má český premiér slovenského pôvodu Andrej Babiš o mieste ČR v Európskej únii, ale verí, že to nie je stratené.

Vyznamenanie aj pre Gombitovú

„V takej partii, ako som dneska sedel na pódiu, som ešte možno v živote nesedel a možno sa ani nikdy nezídeme v takomto zložení,“ povedal spoluzakľadateľ VPN Fedor Gál. „Musím to povedať, nie som žiadny solitér, všetko čo som v živote robil, som robil iba vďaka tomu, že okolo mňa bola skvelá partia ľudí,“ pokračoval Gál s tým, že si nevie predstaviť, že by takéto ocenenie dostal v Čechách od prezidenta Miloša Zemana, alebo na Slovensku, keby prezidentom nebol Andrej Kiska.

Kiska dnes vyznamenal aj speváčku Mariku Gombitovú a spisovateľku Altu Vášovú. Gombitová je podľa vlastných slov dojatá a milo prekvapená. Veľmi ju potešili ocenenia pre Petra Breinera, Myróna Malého, Martu Kubišovú či ďalších. Vyznamenanie je veľkou poctou aj pre Vášovú.

Charta 77

Slovensko sa podľa nej zmenilo „v niečom skutočne v dobrom, v niečom išlo do takej prostrednosti. Keď sa hovorí o veciach, ktoré nie sú veľmi také, že by dokázali spoločnosť ťahať dopredu. Začína to školstvom, ale s tým ja už nič neurobím, pretože už neučím. Dokážem ho ovplyvniť jedine vo svojich prózach,“ povedal Vášová pre médiá. Ďalšia vyznamenaná, herečka Zuzana Kronerová vyzdvihla ocenenie aj pre svojho otca Jozefa Kronera. „Veľa toho urobil, dobre to myslel s našou krajinou a spoločnosťou,“ dodala.

Prezident Andrej Kiska dnes vyznamenal 25 osobností pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Medzi ocenenými boli napríklad aj česká speváčka a hovorkyňa Charty 77 Marta Kubišovej, ochranár životného prostredia Mikuláš Huba, šéfka Ligy proti rakovine Eva Kováčová, publicista Martin M. Šimečka či hudobník Peter Breiner.

