Český brankár Mazanec mieri do Slovana, v NHL odchytal 31 zápasov

Mazanec pred presunom do zámoria štyri roky pôsobil v Plzni, v sezóne 2012/2013 s tímom získal titul. Mazanec odchytal v NHL za Nashville 31 zápasov, v AHL pôsobil v Milwaukee. Reprezentoval Česko v mládežníckych kategóriách, zúčastnil sa na svetových šampionátoch hráčov do 18 aj do 20 rokov.