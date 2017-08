Českú republiku rozdelilo rasistické video s malým dievčaťom

"Ideš zbiť vanúš? A budeš si predstavovať, že je to Cigán alebo moslim?" pýta sa dievčaťa muž, pravdepodobne jeho otec. "Tak mu daj, poriadne! Iba mu zlom pár kostí, nezabi ho," nabáda muž dievča. "Čo to je?" ukáže neskôr na vanúš. "Cigán," odpovie dievča. "A čo sú Cigáni? Čo? Povedz to!" nalieha muž. "Sú to zmrdi," odpovie dievča.