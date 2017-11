Česká pravica sa zjednocuje, štyri parlamentné strany vytvorili Demokratický blok

PRAHA 15. novembra (WebNoviny.sk) - Štyri strany v českej Snemovni - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - sa dohodli na spoločnom postupe pri formovaní dolnej komory a vyzvali hnutie ANO k rokovaniu.

Predseda ODS Petr Fiala zároveň oznámil, že nebude kandidovať na predsedu Snemovne. Nevidí na to dôvod, keďže jeho protikandidáta Radka Vondráčka z víťazného hnutia ANO podporia aj komunisti, SPD a Pirátska strana. Stojí tak za ním väčšina 137 hlasov.





Pre portál iDnes.cz Fiala tiež povedal, že "Demokratický blok“, ktorý strany vytvorili, sa netýka rokovaní o tom, aká by mala byť vláda s väčšinovou podporou.

Štyri parlamentné strany chcú spojiť sily z dôvodu volieb do orgánov Snemovne. Chcú napríklad predložiť spoločné kandidátky do výborov a získať tiež predsedníctvo štyroch komisií. Stredo-pravé strany, ktoré sa dohodli na spoločnom postupe, majú spolu 48 poslancov. Novo sformovaný blok je podľa jeho členov otvorený aj pre sociálnych demokratov a Pirátov, pokiaľ o to prejavia záujem.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.