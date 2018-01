Česi si budú vo voľbách vyberať z deviatich kandidátov, prezidentom chce opäť byť aj Zeman

PRAHA 11. januára (WebNoviny.sk) - V Českej republike sa v piatok a v sobotu uskutočnia prezidentské voľby. Pokiaľ nikto z kandidátov nezíska v prvom kole aspoň 50 percent hlasov, uskutoční sa o dva týždne druhé kolo. Českí voliči by si v takomto prípade hlasovanie zopakovali 26. a 27. januára.

Deväť kandidátov

Volebné miestnosti budú otvorené v piatok od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. O priazeň voličov sa bude uchádzať deväť kandidátov. Obhájiť svoju funkciu sa pokúsi súčasná hlava štátu Miloš Zeman.





Okrem neho o prezidentské kreslo zabojujú bývalý predseda Akadémie vied Českej republiky Jiří Drahoš, podnikateľ Michal Horáček, bývalý diplomat a manažér Pavel Fischer, expremiér Mirek Topolánek, hudobník Petr Hannig, manažér Jiří Hynek, lekár a pedagóg Marek Hilšer a manažér Vratislav Kulhánek.

V prieskumoch viedol Zeman

Podľa posledného predvolebného prieskumu verejnej mienky uskutočneného tento týždeň pre Českú televíziu by voľby vyhral súčasný prezident Zeman. Podľa agentúr Kantar TNS a Median by mu svoj hlas dalo 42,5 percenta opýtaných. Na druhom mieste by skončil Jiří Drahoš s 27,5-percentnou podporou.

Tretí by sa umiestnil Michal Horáček, ktorý by získal 12,5 percenta hlasov. V druhom kole by však Drahoš Zemana porazil. V pondelok zverejnili prieskum aj agentúry STEM/MARK. Aj podľa neho by v druhom kole zvíťazil Drahoš nad Zemanom.

Český prezident sa volí priamo na päťročné funkčné obdobie. Prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky je Miloš Zeman, ktorý vyhral prezidentské voľby v roku 2013. Jeho mandát vyprší 8. marca.

