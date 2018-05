Česi sa na MS v hokeji spoliehajú na dvoch hráčov, Špaček sa vyjadril k hernému systému Ramsayho

KODAŇ 4. mája (WebNoviny.sk) - Česká hokejová reprezentácia sa chce v sobotňajšom zápase proti výberu Slovenska v zápase základnej A-skupiny na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku spoliehať najmä na dvojicu skúsených útočníkov Romana Červenku a Michala Řepíka.

Vyhlásil to asistent tréner českého tímu Jaroslav Špaček. "Sú to reprezentační lídri a mladým chlapcom pomôžu. Vďaka nim by sme mali byť rýchlejší, dôraznejší a agresívnejší," hovorí Špaček, cituje ho web idnes.cz.



Na Čechov potom čakajú súboje proti Švédom, Švajčiarom a Rusom, v sobotu večer sa tak chcú naladiť na víťaznú vlnu. "Chceme začať dobre - kvalitným tímovým výkonom. To je najdôležitejšie. Vieme, že hneď v nedeľu ideme na Švédov, ktorí sú tu v obrovskej forme a silnej zostave. Pre nás aj pre Slovákov by v úvode turnaja bolo vynikajúce, keby sa podarilo získať čo najviac bodov," dodal Špaček.

Niekdajší výborný bek so skúsenosťami z NHL sa vyjadril aj k zmene slovenského herného systému pod novým trénerom Craigom Ramsaym. "Je pravda, že vďaka tejto zmene na olympiáde zdolali Rusov, ale potom namiesto toho, aby postúpili do štvrťfinále, nedokázali nič a všetko prehrali. Takže neviem, či sa dá hovoriť nejakom štýle. Bohužiaľ, tak to je," poznamenal Špaček.

