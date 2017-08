Čerpanie eurofondov nastavili na súťaž firiem, hovorí Danko, exminister Draxler tvrdenia odmieta

Pre agentúru SITA to uviedol exminister školstva Juraj Draxler. Reagoval tak na to, že Slovenská národná strana v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu, pričom podľa zdroja agentúry SITA z prostredia národniarov SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra Juraja Draxlera a podnikateľa Jozefa Brhela. Draxler uviedol, že SNS sa pre problémy rozhodla prejsť do protiútoku.