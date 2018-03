Čerpanie eurofondov na Slovensku je vo vážnej kríze, expert predpokladá pretrvávajúce problémy

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Čerpanie eurofondov na Slovensku je vo vážnej kríze, myslí si to expert strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre eurofondy Ján Rudolf.

V súvislosti s vymenovaním nového podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý zodpovedá aj za oblasť využívania zdrojov Európskej únie, odborník očakáva v prvom rade, aby bol celý proces transparentnejší.

Systém treba zjednodušovať a zefektívňovať

"To je kľúčová podmienka na to, aby sa čerpanie peňazí z európskych fondov zefektívnilo a zrýchlilo. V opačnom prípade hrozí prepadnutie stoviek miliónov eur," uviedol Rudolf pre agentúru SITA. Systém treba podľa neho neustále zjednodušovať a zefektívňovať. "Obávam sa však, že nominácia pána Rašiho nedáva záruky zlepšenia. Nechcem však hodnotiť jeho kroky dopredu. Budeme pozorne sledovať, ako sa ujme novej funkcie," povedal Rudolf.





Vicepremiérom pre investície a informatizáciu od vzniku tohto úradu v júni 2016 do vymenovania vlády bol súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Za úradovania pána Pellegriniho sme zažili najväčšiu eurofondovú kauzu, ktorá odhalila veľkosť klientelizmu a korupcie na ministerstve školstva. Následne boli zo strany Európskej komisie pozastavené platby pre Slovensko," pripomenul Rudolf. "Šancu vyčerpať peniaze z eurofondov a skvalitniť život ľuďom na Slovensku teda nemožno hodnotiť pozitívne, a to nielen z hľadiska objemu, ale aj obsahu," upozornil.

Očakáva prepad niekoľko stoviek miliónov eur

Do konca súčasného programového obdobia 2014 - 2020 (s možnosťou dočerpania peňazí EÚ do roku 2023), expert predpokladá pretrvávajúce problémy, či prepad niekoľko stoviek miliónov eur.

"Rád by som sa mýlil, no nastavenie systému čerpania eurofondov, ktorý umožňuje klientelistické a korupčné praktiky, mi žiadnu nádej na zlepšenie situácie nedáva. Eurofondy je nutné od základov odpolitizovať," zdôraznil Rudolf s tým, že nie je to jednoduché, ale dá sa to. "Keďže sú pri moci stále tí istí ľudia, ktorí mohli tento systém už dávno zlepšiť, som presvedčený, že na to momentálne nie je politická vôľa," dodal Rudolf.

