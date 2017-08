Čepelovú mrzia nevyužité brejkbaly proti Cibulkovej, teší sa na štvorhru s Rybárikovou

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenské ženské tenisové derby na úvod US Open malo náboj aj kvalitu. Jana Čepelová v statočnom boji prehrala v 1. kole v New Yorku s renomovanejšou krajankou Dominikou Cibulkovou 7:6 (5), 3:6, 2:6.

"Bol to náročný zápas veľmi dobrej kvality. Jedna musela vyhrať, bohužiaľ, nebola som to ja. Myslím si, že som podala celkom dobrý výkon, až na niektoré brejkbaly, ktoré som nevyužila. To ma podľa mňa stálo zápas," skonštatovala Jana Čepelová v rozhovore na webe tenisovysvet.takurcitee.sk.

Chce ísť vyššie v rebríčku

Čepelovú mrzeli najmä premárnené brejkové príležitosti z druhého setu. Celkovo v zápase využila iba 1 z 12 takýchto možností. "Myslím si, že ak by som ich premenila, bolo by to možno iné. Druhý set zrejme rozhodoval. V treťom už bola Domča vo švungu, mala svoje tempo. Určite sa dalo vyhrať," priznala Čepelová.





Na otázku, čo to robí s hráčkami, keď musia nastúpiť proti súperke z rovnakej krajiny, ktorú dobre poznajú a sčasti si rozumejú mimo kurtu, odpovedala: "Hráme tie zápasy nerady. Všetky sa poznáme a nie je to príjemné. Žreb bol, aký bol, nemohli sme si vyberať. Sme kamarátky, ale na kurte musíme bojovať proti sebe."

Dvadsaťštyriročná Košičanka je aktuálne v singlovom rebríčku WTA na 87. mieste. Rada by sa pozrela vyššie, ale na tohtoročných štyroch grandslamových turnajoch ani raz neprešla cez 1. kolo. Prečo?

"Štyrikrát som hrala proti nasadeným hráčkam. Ak by to možno bolo v druhom, treťom kole, človek si zvykne na povrch a dostane v prvom kole lepší žreb. Potom je to psychicky iné. Asi budem musieť byť nasadená ja, aby som v prvom kole nehrala proti nasadenej hráčke," s trochou sebairónie skonštatovala Čepelová.

Štvorhra s Rybárikovou

Na zverenku trénera Martina Zathureckého Čepelovú čaká v New Yorku ešte štvorhra po boku krajanky Magdalény Rybárikovej. Žreb im na prvé kolo pridelil Švajčiarku Viktoriju Golubicovú a Češku Kristýnu Plíškovú.

"Veľmi sa na to teším, myslím si, že spolu hráme dobrú štvorhru. Hrali sme iba na Pohári federácie a raz v Trnave, takže mnoho možností sme zatiaľ nemali. Som rada, že Magda súhlasila s nápadom zahrať si spolu debla. Nemáme síce ľahký žreb, Golubicová s Plíškovou sú zohrané. Bude to náročné, ale myslím si, že keď budeme hrať dobre, všetko sa dá," pokračovala Čepelová v rozhovore so šéfredaktorom portálu tenisovysvet.cz.

Na otázku, čo je čaká po US Open, niekdajšia päťdesiatka rebríčka dodala: "Pôjdem domov a potom mám v pláne ázijskú šnúru s Tokiom a Taškentom."

