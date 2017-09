Čepelová a Rybáriková prehrali v 2. kole štvorhry na US Open

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenské tenistky Jana Čepelová a Magdaléna Rybáriková prehrali za 136 minút 7:6 (5), 3:6, 3:6 s indicko-čínskym párom Sania Mirzová, Šuaj Pcheng nasadeným ako štvrtým v sobotňajšom zápase 2. kola štvorhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Čepelová a Rybáriková v debli prvý raz spolu hrali v roku 2011 v Bratislave v Pohári federácie reprezentačných družstiev a zvíťazili nad Češkami Květou Peschkeovou a Barborou Strýcovou. Do tohto podujatia naposledy spojili svoje sily vlani v máji v Trnave a po úspechu v 1. kole nenastúpili na štvrťfinále pre zdravotné problémy druhej menovanej.

ŠTVORHRA ŽIEN - 2. KOLO:

Sania Mirzová, Šuaj Pcheng (India/Čína-4) - Jana Čepelová, Magdaléna Rybáriková (SR) 6:7 (5), 6:3, 6:3 za 136 minút

