Center Jeff Taffe sa možno vráti do HC Slovan Bratislava

Keďže v NLA platí obmedzenie o počte legionárov, klub musí uvoľniť niektorého z hráčov bez švajčiarskej licencie. Mal by ním byť útočník Jeff Taffe a zamieriť by mal do Slovana Bratislava v KHL. Práve zo Slovana odišiel 36-ročný americký center do Švajčiarska.