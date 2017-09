Celonárodná púť očakáva tisíce veriacich, do Šaštína vypravili aj mimoriadne vlaky

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – V piatok privíta národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Program pre pútnikov sa začal už vo štvrtok o 17:00 Mariánskou hodinkou.

Ústredným momentom národnej púte bude v piatok 15. septembra o 10:30 svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude prešovský arcibiskup - metropolita Ján Babjak. Popoludní o 14.00 bude akatist k Bohorodičke.

Po ňom odštartuje bohatý sprievodný program, ktorý potrvá až do sobotného rána. V sobotu 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši so začiatkom o 10:30 bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

Vlaky na púť zaplatí Danko

Železničná spoločnosť Slovensko tentokrát po rokoch neplánovala vypraviť mimoriadne vlaky na Národnú púť, pretože ministerstvo dopravy, ktoré vedie Árpád Érsek (Most-HÍd), ich na rozdiel od minulosti neobjednalo. Tieto vlaky bývajú podľa Železničnej spoločnosti Slovensko stratové.

V minulých rokoch boli mimoriadne vlaky z Prievidze a Zlatých Moraviec na púť do Šaštína – Stráží samozrejmosťou. Napokon však mimoriadne vlaky aj tentokrát do Šaštína pôjdu.

Železničnú spoločnosť oslovila farnosť Šaštín - Stráže, ktorá si napokon tieto mimoriadne vlaky objednáva. Urobila tak po tom, čo peniaze na vlaky jej daruje predseda NR SR Andrej Danko. Má ísť viac ako o desaťtisíc eur.





Železničná spoločnosť vypraví mimoriadny vlak do Šaštína – Stráží 15. septembra zo Zlatých Moraviec, jeho trasa povedie cez Nové Zámky, Galantu a Trnavu. Zo Zlatých Moraviec pôjde o 6:15 a do Šaštína príde o 10:05.

Druhý mimoriadny vlak pôjde v smere Prievidza – Topoľčany – Zbehy – Leopoldov – Trnava – Šaštín - Stráže a späť. K tomuto vlaku je prípojný vlak z Nitry do Zbehov. Z Prievidze bude vlak odchádzať o 5:35 a do Šaštína príde o 9:25.

Náklady kryté ministerstvom

V minulosti si mimoriadne vlaky na Národnú púť do Šaštína objednávalo ministerstvo dopravy a výstavby podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Náklady na vypravenie mimoriadnych vlakov tak boli kryté ministerstvom.

Na tohtoročnú púť si už mimoriadne vlaky, ktoré bývali plné, neobjednalo. Podľa vysvetlenia rezortu dopravy Železničná spoločnosť Slovensko dlhodobo prekračuje objednaný rozsah výkonov.

„Keďže je ministerstvo viazané plnením zmluvy o dopravných službách a nemôže zasahovať vlastným rozhodnutím do plnenia štátneho rozpočtu, nesúhlasilo so zvýšením kilometrov pre požadovanú dopravu vzhľadom na vývoj čerpania vlakových kilometrov. Odporučilo preto Železničnej spoločnosti Slovensko viesť vlaky na komerčnom základe pri osobitnom tarifnom nastavení tak, aby náklady spojené s prevádzkou uvažovaných vlakov boli kryté tržbami,“ informoval agentúru SITA odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Starobylé pútnické miesto

Šaštín je starobylým pútnickým miestom. V roku 1564 dala Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie sľubu za vypočutie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc Sedembolestnú práve pri jej obraze.

Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí dodnes. Počas tureckých vojen sochu preniesli do blízkeho zámku a uschovali v kaplnke sv. Imricha. Ľud si ju veľmi uctieval a stalo sa pri nej mnoho zázračných uzdravení na tele i na duši. V roku 1732 preniesli sochu do loretánskej kaplnky pri šaštínskom kostole na námestí.

Ostrihomský arcibiskup Imrich Eszterházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu, ktorá preskúmala 726 zázračných prípadov. Následne vyhlásili sochu za zázračnú a znova uložili do trojhrannej kaplnky. V roku 1733 vyšli s iniciatívou postaviť pútnický chrám a kláštor paulíni. Chrám slávnostne posvätili v roku 1764. Pápež Pavol VI. svätyňu v roku 1964 povýšil na baziliku minor.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.