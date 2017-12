Celkový nedostatok zdravotných sestier nevyriešia vyššie mzdy pre časť z nich, tvrdia odborári

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) považuje zvýšenie platov len pre časť sestier za nesystémové opatrenie, pri ktorom ministerstvo zdravotníctva ignoruje dlhodobé požiadavky sestier. Odborová organizácia požaduje rast miezd všetkých sestier s cieľom zabrániť ďalším poklesom ich počtov pri pacientoch.

"Sme znepokojené, že ministerstvo zdravotníctva naďalej nerieši katastrofálny nedostatok tisícov sestier spôsobený ich nedocenením. Napriek nášmu spoločnému úsiliu s komorou sestier a pôrodných asistentiek ministerstvo ignoruje naše dlhodobé požiadavky na zlepšenie pracovných podmienok a platov sestier a pôrodných asistentiek,“ uviedla v tlačovej správe predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.

Ohrozenie života pacientov

Podľa zverejnených informácií OZ SaPA niekoľko rokov intenzívne poukazuje na ohrozenie zdravia a životov pacientov v dôsledku neustáleho poklesu počtu sestier a pôrodných asistentiek, ktoré utekajú za lepším ohodnotením do iných krajín, prípadne pracovných odvetví.

"Ako jedinej krajine EÚ nám klesajú počty sestier. Na zvyšovanie počtu sestier pri pacientoch sú potrebné systémové opatrenia, je nutné zlepšovať pracovné prostredie a ohodnotenie všetkým sestrám, nielen úzkej časti z nich,“ dodala Kavecká.





Sestry s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v štúdijnom odbore ošetrovateľstvo a s praxou najmenej 5 rokov v tomto špecializačnom odbore si od júla budúceho roka platovo prilepšia. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý v stredu schválili poslanci.

Posilnenie celoživotného povolania

"Zaradili sme ju ako samostatnú kategóriu do zákona, ktorá bude mať 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je takmer o 20 percent vyššie odmenenie týchto sestier, ako mali doteraz garantované," povedal novinárom v stredu na brífingu minister zdravotníctva Tomáš Drucker.





Spomínané zvýšenie by sa podľa ministra mohlo dotknúť cez dvetisíc sestier. "Samozrejme, nemáme úplne presné to číslo," dodal. Drucker poznamenal, že ministerstvo chce posilniť celoživotné povolanie.

"To znamená, že my chceme, aby sestry zostávali v systéme, aby boli aj zásluhovo odmenené za to, že dlhšie pracujú a majú vyššie kompetencie," uzavrel.

