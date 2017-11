Cehlárika čaká tohtosezónny debut v NHL, zahrá si v elitnej formácii Bostonu

ANAHEIM 15. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik už v stredu absolvuje vo farbách Bostonu Bruins svoju tohtosezónnu premiéru v zámorskej NHL už v stredu.

Cassidy vyzdvihol prednosti Cehlárika

Debut na ľade Anaheimu to bude ako z veľkej knihy, nastúpiť by mal totiž v prvom útoku po boku Patricea Bergerona a Davida Pastrňáka.





V elitnej formácii 22-ročný žilinský krídelník nahradí Brada Marchanda. "Strata Marchanda je citeľná a zvažovali sme niekoľko možností, ako sa s ňou vyrovnať. Nebojím sa na túto pozíciu zaradiť mladého hráča," prezradil tréner Bruins Bruce Cassidy.

Dovolil si aj vyzdvihnúť schopnosti slovenského reprezentanta získať puk. "Peter v minulej sezóne hral s Krejčím a Pastrňákom, ukázal pri tom svoje schopnosti. Dokáže podržať puk aj natlačiť sa pred bránku. S chlapcami by mu to teda malo fungovať. Mohli sme sa rozhodnúť aj inak, no chceme vyskúšať, ako mu to pôjde. V tréningovom procese totiž odviedol dobrú prácu," doplnil Cassidy.

Problémy v dolnej časti tela

Peter Cehlárik v aktuálnej sezóne odohral šesť duelov vo farmárskej AHL za Providence Bruins, pripísal si v nich tri góly a tri asistencie. Na svojom konte by mal aj väčšiu porciu zápasov, no tri týždne nútene pauzoval pre problémy v dolnej časti tela.

Do zostavy Providence sa vrátil v nedeľu a v pondelok ho Boston povolal do prvého tímu. "Peter mal v minulej sezóne veľkú šancu, aby získal stabilné miesto v prvom tíme. Zdravotné problémy s ramenom ho však trochu zabrzdili. Som pripravený mu dať toľko možností, koľko bude potrebovať. Ak ukáže, že môže pomôcť tímu, tak bude v zostave," dodal kouč Cassidy.

A čo hovorí Cehlárik na zaradenie do elitného útoku k Patriceovi Bergeronovi? "Je to úžasný hráč. Vyrastal som sledovaním jeho hry. Teraz sa budem snažiť útok s ním a Pastom (Pastrňák, pozn.) čo najviac doplniť," vyjadril sa slovenský krídelník.

Hlasy priniesol americký denník Boston Herald.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.