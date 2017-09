Časť pretekov Grand Tour sa prvýkrát presunie mimo Európu

JERUZALEM 16. septembra (WebNoviny.sk) - Cyklistické preteky Giro dItalia odštartujú budúci rok v Izraeli, pričom prvýkrát sa stane, že časť pretekov Grand Tour sa presunie mimo Európu.

Organizátori informovali, že podrobnosti o presnej trase trojdňovej súčasti Gira zverejnia budúci týždeň. Oznámenie učinia ministri Izraela a Talianska spoločne so španielskym cyklistickým velikánom Albertom Contadorom. Prvýkrát v 101. ročnej histórii sa pôjde Giro mimo európskeho kontinentu.

Časovka v Jeruzaleme

Viac ako 175 najlepších cyklistov sveta príde súťažiť do Izraela na prestížne podujatie, ktoré patrí s Tour de France a Vuelta a Espaňa do trojky top cyklistických pretekov na svete (Grand Tour). Vzhľadom na to, že ho budú sledovať stovky miliónov divákov na celom svete, pôjde o najväčšiu športovú udalosť, aká sa v Izraeli uskutočnila.





Portál cyclingnews začiatkom augusta zverejnil neoficiálne informácie, podľa ktorých by dejiskom úvodnej individuálnej časovky malo byť históriou dýchajúce Staré mesto v Jeruzaleme. Ďalšie dve etapy by sa mohli začínať či končiť v Tel Avive, resp. južnom Izraeli.

Mohutné bezpečnostné opatrenia

Vzhľadom na to, že Izrael sa nachádza v bezpečnostne veľmi nestabilnej časti sveta, miestna vláda chystá v súvislosti s Girom mohutné bezpečnostné opatrenia.

Malo by ísť dokonca o najväčšiu bezpečnostnú operáciu v histórii Izraela, dokonca by svojím rozsahom mala prevýšiť pohreb bývalého premiéra Jicchaka Rabina či návštevu pápeža Františka.

Návšteva Giro d´Italia v Izraeli bude jednou zo sprievodných akcií v súvislosti so 70. výročím založenia Izraela. Ak tradičné preteky Okolo Talianska tentoraz vyvrcholia namiesto Milána v Ríme, mal by to byť mierový odkaz svetu aj v súvislosti s náboženskou otázkou.

