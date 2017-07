Časovka rozhodne o celkovom víťazovi Tour de France, Froome chce udržať svoj náskok

MARSEILLE 22. júla (WebNoviny.sk) - Devätnásť súťažných dní a vyše 3400 km v sedle bicykla neurčilo šampióna Tour de France 2017.

Po absolvovaní dĺžkou aj profilom náročných etáp v štyroch krajinách, ale aj vo všetkých piatich hlavných horských masívoch Francúzska si britský obhajca celkového triumfu Christopher Froome (Sky) za výdatnej pomoci tímových kolegov utvoril na čele maličký náskok 23 sekúnd pred Francúzom Romainom Bardetom (AG2R La Mondiale) a 29 sekúnd pred Kolumbijčanom Rigobertom Uránom (Cannondale Drapac).

O čom nerozhodli kopce, to musí rozlúsknuť záverečná časovka. Sobotňajšia jazda proti chronometru na 22,5 km v Marseille musí dať odpoveď na otázku, kto sa stane víťazom TdF 2017. Nedeľňajších 103 km z Montgeronu do Paríža bude mať už len formálny charakter so záverečným tradičným súbojom šprintérov o svoj podiel slávy na Elyzejských poliach. Ak Froome v časovke potvrdí svoje líderské postavenie, stane sa po štvrtý raz šampiónom Tour de France. Ak ho zdolá niekto z dvojice Bardet - Urán, "Stará dáma" bude mať nového víťaza.





Bude to silová časovka

"Čaká na nás rýchla trať s jedným kratším stúpaním. Myslím si, že by mi to malo vyhovovať. Bude to silová časovka. Myslím si, že o víťazstvo v nej by sa mohli pobiť cyklisti ako Primož Roglič či Tony Martin," uviedol Christopher Froome ešte po piatkovej 19. etape, v ktorej podľa vlastných slov zbytočne neplytval so silami.

"Zbytočne nepremýšľam nad tým, čo sa môže a nemusí stať. Chcem len zajazdiť čo najlepšie a potom sa uvidí, na čo to bude stačiť," skonštatoval Romain Bardet.

Čo nazval Froome kratším stúpaním, v skutočnosti je 1,2 km dlhý výjazd na Notre-Dame de la Garde s priemerným sklonom 9,5%. Jeho vrchol dosiahnu jazdci 15,6 km po štarte etapy, bude to zároveň druhý a posledný meraný medzičas. Ten prvý príde už po 10,2 km, keď budú cyklisti míňať Palais du Pharo. Prvá časť časovky bude takmer iba po rovine, čiže sa dá očakávať vysoká priemerná rýchlosť.





Štart aj cieľ na rovnakom mieste

Špecifikom sobotňajšej časovky je štart aj cieľ na rovnakom mieste - Orange Vélodrome, resp. Stade Vélodrome, futbalovom štadióne, kde sa očakáva až 67 000 divákov. Predtým naposledy sa etapa TdF končila na tomto mieste presne pred 50 rokmi, z triumfu v nej sa tešil Raymond Riotte. "Očakávania sú veľké. Froome je hlavný favorit, ale Urán dokáže zajazdiť skvelú časovku a Bardet má zasa extrémnu motiváciu. Trať vedie historickým centrom Marseille, cyklistov zavedie do Vieux-Port (Starý prístav) či k bazilike Notre-Dame-de-la-Garde, odkiaľ sa im naskytne pekný výhľad na druhé najväčšie mesto Francúzska," napísal oficiálny web letour.fr.

Prvý pretekár Brit Luke Rowe (Sky) sa na trať časovky vydá o 13.50 h, posledný zo 167-členného poľa odštartuje britský líder celkového poradia Christopher Froome o 17.04 h. Nemecký favorit Tony Martin (Kaťuša-Alpecin) pôjde ako šesťdesiaty siedmy o 14.56 h.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.