Calgary Flames majú nového trénera, Peters vystrieda Gulutzana

CALGARY 23. apríla (WebNoviny.sk) - Bill Peters sa v pondelok stal novým trénerom hokejistov kanadského klubu Calgary Flames v severoamerickej NHL. Dostal bližšie nešpecifikovaný kontrakt na viac sezón. Vo funkcii strieda Glena Gulutzana, s ktorým "plamene" ukončili spoluprácu po tom, ako nepostúpili do play-off o Stanleyho pohár.

Peters v piatok odstúpil z pozície kouča konkurenčného tímu Carolina Hurricanes. Rozhodol sa využiť klauzulu v zmluve, ktorá mala platnosť do konca sezóny 2018/2019. U Hurricanes pôsobil štyri roky. Ani Carolina sa neprebojovala do nadstavbovej fázy profiligy, pod Petersovou taktovkou sa jej to nikdy nepodarilo.



Päťdesiattriročný rodák z Three Hills v Alberte William Robert Peters doviedol reprezentáciu Kanady k zlatu na MS 2016 a bude na lavičke výberu krajiny "javorového listu" aj na májovom svetovom šampionáte v Dánsku. Informácie sú z webu NHL.





Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.