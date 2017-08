Čaká nás najdôležitejší zápas kvalifikácie, urobíme všetko, aby sme zvíťazili, vyhlásil Mak

ŠAMORÍN 29. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak sa v lete vrátil z ruského Zenitu Petrohrad do gréckeho klubu PAOK Solún, kde bude hosťovať do konca ročníka 2017/2018.

V týchto dňoch sa plne sústreďuje na reprezentačné povinnosti pred kvalifikačným dvojzápasom Slovenska proti Slovinsku (1. septembra) a Anglicku (4. septembra) o postup na záverečný turnaj majstrovstiev sveta 2018 v Rusku.



Na zraze národného tímu SR v Šamoríne sa Mak najprv rozhovoril o návrate na staronové klubové pôsobisko.

"Prípravu som začal so Zenitom a situácia bola jasná. Rozprával som sa s trénerom na tému hosťovania, povedal som mu, že jediný klub, kam chcem ísť, je PAOK. Niečo som v solúnskom klube už prežil a cítim sa v ňom dobre. V Zenite mi to schválili, všetko prebehlo rýchlo a hladko. V Grécku poznám prostredie, ľudí, všetko, veľmi sa teším, že som v PAOK-u. Jediné sklamanie, ktoré prišlo v úvode sezóny je, že sme vypadli z Európskej ligy, ale chceme si to vynahradiť v domácich súťažiach, či už v lige alebo pohári. Budeme mať menej zápasov a viac času na regeneráciu,“ povedal bratislavský rodák.

V PAOK-u prispieva k výhram

Uplynulý víkend sa zapísal do streleckej listiny, keď gólom prispel k víťazstvu PAOK-u v zápase 2. kola ligy nad FC Kerkyra (3:1). Bol to už jeho pätnásty presný zásah v najvyššej gréckej súťaži. "Osobne sa teším, že som sa chytil gólovo, hrávam, a to je pre mňa podstatné,“ konštatoval dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar, platný najmä v krídelných priestoroch.



"Proti Slovinsku je to najdôležitejší zápas kvalifikácie a potom nás čaká Anglicko. Každý hráč je namotivovaný, každý chce pomôcť, takisto i ja. Urobím všetko pre to, aby sme v tomto dôležitom dueli zvíťazili. Do piatka máme čas na prípravu, musíme sa sústrediť a dúfam, že to zvládneme,“ uviedol pred kvalifikačným súbojom, ktorý je na programe 1. septembra v Trnave.

Zlá šnúra so Slovincami

Čo hovorí na margo toho, že proti Slovinsku musí tréner Ján Kozák oželieť vykartovanú stopérsku dvojicu Martin Škrtel – Ján Ďurica?

"Vždy sa nájde niekto, kto vypadne zo zostavy. Teraz nemôžeme počítať s Maťom a Janom, sú to super hráči, ktorí pre reprezentáciu odovzdávajú všetko, najskúsenejší, akých máme. Iste, je to velikánska strata, ale futbal také veci prináša. Tréner sa snaží nájsť najlepšiu alternatívu, aby chýbajúcich nahradil,“ odvetil 36-násobný reprezentant, autor deviatich gólov v národnom tíme.

Verí, že reprezentácii sa podarí prestrihnúť zlú šnúru so Slovincami: "V Slovinsku to nebol náš najlepší výkon. Domáci dokázali streliť gól, my nie. Teraz budeme hrať pred vlastnými divákmi, štadión by mal byť vypredaný, pokúsime sa zlomiť zlú sériu. Najdôležitejšie je víťazstvo, či to bude 1:0 alebo 3:0, nie je podstatné. Ide o to, aby sme ešte mali v Anglicku o čo hrať a užili si zápas vo Wembley. Nestáva sa každý deň, aby ste hrali na tomto štadióne.“





