Bývalých tenistov Dominika Hrbatého a Henrietu Nagyovú uviedli do Siene slávy

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) - Dominika Hrbatého a Henrietu Nagyovú v utorok uviedli do Siene slávy Slovenského tenisového zväzu (STZ). Udialo sa to na galavečere v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave, na ktorom vyhlásili výsledky ankety o Tenistov roka 2017 v SR (laureátmi sa stali - zhodne premiérovo - Norbert Gombos a Magdaléna Rybáriková).

Pre komunitu z tohto odvetvia bolo podujatie zároveň príležitosťou ešte raz zatlieskať Daniele Hantuchovej, ktorá tento rok ukončila svoju kariéru.

25 členov Siene slávy

Po pribudnutí Hrbatého a Nagyovej bude vo vstupnej hale budovy NTC už 25 plakiet s menami členov Siene slávy STZ. Prvých 12 osobností zaradili 18. apríla 2007 pred fedcupovým duelom Slovensko - Česko. Vtedy sa nimi stali in memoriam Juraj Bartoš, Ladislav Hecht, Jozef Jedľovský, Ľudovít Kozár a Ferdinand Vrba a ďalej Karina Cíleková-Habšudová, Ján Krajčík, Ivan Lichner, Miloslav Mečíř, Boris Okánik, Karol Šafárik a Radka Zrubáková.





Potom sa 17. septembra 2008 pred daviscupovým súbojom Slovensko - Srbsko stali ďalšími členmi Eugen Klimo, Ján Ležovič a Marián Vajda, následne 4. februára 2010 pri príležitosti fedcupového duelu Slovensko - Čína uviedli Máriu Ančincovú in memoriam a Jana Kukala. Na sklonku roka 2013 schválili zaradenie Kataríny Studeníkovej, Karola Kučeru a Branislava Stankoviča z modernej éry a Lýdie Melišovej a Mariána Fila zhodne in memoriam z osobností dávnejšieho obdobia. V tomto prípade sa slávnostné uvedenie s výnimkou Stankoviča (5. apríla 2014 v rámci daviscupového zápasu SR - Rakúsko) udialo v decembri 2013 pri pripomienke dvadsaťročnice samostatného slovenského tenisu. Rada STZ potom na jeseň 2015 odobrila návrh exekutívy zaradiť do Siene slávy STZ Ľubomíra Kurhajca, Hrbatého a Nagyovú. Kurhajca slávnostne uviedli vlani 16. novembra v rámci vyhlásenia Tenistov roka 2016.

Hrbatý dvakrát získal Hopmanov pohár

Daviscupový rekordér SR Hrbatý je niekdajším 12. mužom svetového rebríčka, v singli na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour nazbieral 6 trofejí. Semifinalista Roland Garros 1999 sa dvakrát radoval z Hopmanovho pohára (2005 a 2009), raz z World Team Cupu (2000) a v sezóne 2005 sa výrazne podieľal na prieniku Slovákov do finále Davisovho pohára, v tom istom roku sa stal aj Športovcom roka na Slovensku. V súčasnosti sa venuje najmä trénersko-metodickej práci, po dlhodobej kooperácii s Tureckou tenisovou federáciou (TTF) sa zapojil do rozvojových programov STZ a je jedným z kandidátov na funkciu kapitána tímu SR v Davis Cupe od sezóny 2018.

Tridsaťosemročná rodáčka z Nových Zámkov Nagyová sa dostala na 21. pozíciu v počítačovom poradí WTA vo dvojhre a bola 37. v hodnotení štvorhry. Na hlavnej profesionálnej úrovni nazbierala deväť singlových titulov a štyri deblové. V sezóne 2002 prispela k celkovému triumfu Sloveniek vo Fed Cupe. V spomenutej súťaži neskôr bola členkou realizačného štábu.

