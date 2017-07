Bývalý vojenský lekár prežil útok bizóna, ktorý mu preklal stehno

MINOT 18. júla (WebNoviny.sk) - Aljašský turista prežil počas svojej návštevy Severnej Dakoty útok bizóna, ktorý mu rohom preklal stehno. Mal som šťastie, že som prežil, povedal Michael Turk miestnemu denníku The Minot Daily News.

Chcel si odfotiť západ slnka

Ako tiež uviedol, ak by mu zviera prebodlo stehennú tepnu, neprežil by. Incident sa stal v severnej časti Národného parku Theodora Roosevelta, kde 51-ročný bývalý vojenský lekár kempoval.

Turk tvrdí, že bizóna stretol na turistickej trase Buckhorn Trail, ktorou prechádzal, keď si chcel odfotiť západ slnka. Keď sa vracal, to isté zviera stretol znovu, ale nedodržal odporúčanú vzdialenosť 23 metrov. "Bol som príliš blízko, bola to moja chyba. Stmievalo sa," vysvetlil a dodal, že ho bizón následne zrazil a on znovu nadobudol vedomie ležiac v kroch.

Do parku sa plánuje vrátiť

"Myslím, že som si ho odfotil, keď som sa vracal. Pozrel sa na mňa, sklonil hlavu a rozbehol sa proti mne. Nespomínam si na náraz, pamätám si len to, že som sa prebral v kríkoch," vyjadril sa. Krvácať vraj prestal ešte predtým, ako mu dobehli na pomoc ďalší turisti, ktorí sa nachádzali v jeho blízkosti. "Boli úžasní. Som im maximálne vďačný," povedal.





Muž sa do národného parku plánuje vrátiť a chce tiež prejsť turistickú cestu Pacific Crest Trail, ako však povedal, ak uvidí nejakého bizóna, plánuje mu dať veľa voľného priestoru. "Určite si od neho udržujte istú vzdialenosť, obmedzte svoje fotografie na jednu alebo dve a pokračujte ďalej. Nemá zmysel sa zdržiavať," odporučil Turk.





