Bývalý futbalista pochybuje o Neymarovej hodnote. Nie je hodný 198 miliónov, tvrdí

LONDÝN 12. augusta (WebNoviny.sk) - Bývalý futbalista Robbie Savage na webe britského Mirroru otvorene vyjadril svoj názor na podľa neho premrštené sumy na súčasnom prestupovom trhu. Zároveň sa obáva, že to môže postupne spôsobiť odcudzenie futbalu od jeho najdôležitejšej časti - fanúšikov.

Suma za útočníka s deviatimi gólmi

"Či je Neymar hodný 198 miliónov libier? Veď možno ani nebol medzi najlepšou trojicou hráčov v Barcelone, keď vidíte takých futbalistov ako Lionel Messi, Luis Suárez a Andrés Iniesta. A má naozaj o 108 miliónov vyššiu hodnotu ako Paul Pogba?" zastavil sa pri dvoch najdrahších hráčoch histórie Savage.



"A ešte 18 miliónov za Andreho Graya. Prajem mu veľa šťastia vo Watforde, ale tá suma je privysoká na útočníka s iba 9 gólmi v minulej sezóne Premier League. Potom Kyle Walker za 50 miliónov do Machestru City. Bol jedným z najlepších hráčov v posledných zápasoch Albiónu, ale za toľko peňazí by ste čakali najlepšieho obrancu na svete, tým on nie je," povedal Walesan Savage na adresu dvoch posíl anglických klubov.

Pochybuje, či je Neymar lepší ako Francis

Ten sa neskôr opäť vrátil k téme prestupu tohto leta. "Ešte stále si pamätám, keď sa Trevor Francis v roku 1979 stal na Britských ostrovoch prvým miliónovým hráčom. I napriek inflácii za posledných 38 rokov, Neymar nemá 198-krát vyššiu hodnotu ako Francis vtedy, ani 100-krát vyššiu, ani 12-krát. Ja osobne dokonca pochybujem, či je Neymar lepším z tejto dvojice hráčov," zavŕšil svoj komentár na adresu Brazílčana.



"Vždy som bol advokátom síl trhu a toho, aby kluby za hráčov platili sumy, ktoré uznajú za vhodné. Ale keď si porovnáte niektoré dnešné čiastky s tými z mojich mládežníckych čias v Manchestri United pred 25 rokmi, vidíte, že futbal sa ocitá v nebezpečenstve, dostáva sa spod kontroly," zhrnul svoj názor na dnešné podmienky futbalových klubov Robbie Savage.

