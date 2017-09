Bývalá oštepárka Dana Zátopková oslavuje 95 rokov. Hnevá ju, že je pomalá

PRAHA 19. septembra (WebNoviny.sk) - Bývalá vynikajúca česká oštepárka Dana Zátopková oslavuje v utorok úctyhodné 95. narodeniny. Napriek vysokému veku si zachováva dobrú náladu a nadhľad, ktoré rozdáva vôkol seba. "Ako sa cítim? No ako skoro storočný človek," citoval ju web sport.cz.

V ten istý deň i rok sa narodil aj jej manžel, vynikajúci vytrvalostný bežec a štvornásobný olympijský víťaz Emil Zátopek. Narodeniny však od roku 2000 spolu neoslavujú, keďže Emil vtedy vo veku 78 rokov podľahol následkom mozgovej príhody. Spoločne ako prvý a dosiaľ jediný manželský pár získali olympijské zlato. Na OH v Helsinkách 1952 si najskôr Emil dobehol pre najcennejší kov na 5 km trati, v ten istý deň predviedla v oštepe zlatý výkon jeho družka.

Život je komplikovanejší

Zdravie vitálnej dôchodkyni drží, aj keď si minulý rok krátko po narodeninách zlomila krček stehennej kosti.

"Som rada, že ešte trochu chodím. Do 92 rokov mi to tak ešte neprišlo, ale teraz mi už je jasné, že ma staroba pohlcuje a život je čím ďalej komplikovanejší. Musím sa rozcvičiť, vziať barličky a dať si pozor, aby som nespadla. To je pre mňa najhoršie, že človek robí všetko veľmi pomaly. Z atletiky som bola zvyknutá na rýchlosť, teraz síce v domácnosti všetko zvládnem, ale dlho mi to trvá a to ma rozčuľuje," posťažovala sa dvojnásobná majsterka Európy z rokov 1954 a 1958.

Radosť jej robia nasledovníci

Zátopková, ktorá má okrem zlata z OH 1952 v Helsinkách aj striebro z Ríma o osem rokov neskôr, otvorila oslavy narodenín už pred dvoma týždňami na Morave, kde sa stretla s prvými gratulantmi. "Dostala som napríklad krásnu kyticu od jednej bývalej zverenky. Ja však nič nepotrebujem. Mám okolo seba množstvo kamarátov a dobrých ľudí. Pomáhajú mi prekonať problémy, ktoré so sebou prináša staroba," prezradila.

Veľkú radosť jej takisto robia aj jej úspešní českí nasledovníci. Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch a Petr Frydrych doniesli z nedávnych majstrovstiev sveta v Londýne tri medaily, v tejto sezóne pridali aj dva triumfy v Diamantovej lige. "Na atletiku som zaťažená od malička, toho sa nedá zbaviť. Baví ma sledovať, ako sa ostatní naháňajú. Z toho, ako nás oštepári zviditeľnili po celom svete, som mala ohromnú radosť," dodala oslávenkyňa.

