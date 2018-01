Bývalá jednotka Kerberová zastavila Chsieh Su-wej, vo štvrťfinále Australian Open vyzve Keysovú

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová zvíťazila za 128 minút 4:6, 7:5, 6:2 nad Taiwančankou Chsieh Su-wej v pondelňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (15. - 28. januára, tvrdý povrch Plexicushion, celková dotácia 55 miliónov AUD).

Miestna šampiónka z predvlaňajška a bývalá svetová jednotka Kerberová bude vo štvrťfinále hrať s úradujúcou finalistkou newyorských US Open Madison Keysovou. Američanka si poradila s francúzskou univerzálkou Caroline Garciovou za 68 minút 6:3, 6:2.

Najlepších 16 na južnej pologuli

Tridsaťdvaročná Chsieh Su-wej (88.) sa prebojovala medzi najlepších šestnásť na južnej pologuli po desiatich rokoch. V predchádzajúcich dvoch kolách vyradila španielsku držiteľku dvoch titulov z veľkej štvorky Garbine Muguruzovú-Blancovú a poľskú niekdajšiu dvojku systému Agnieszku Radwanskú. Siahala po treťom cennom skalpe v rade, ale čerstvo 30-ročná ľavoruká rodáčka z Brém Kerberová napokon predsa len zvládla obrat. Nadviazala na prekonanie renomovanej Rusky Marie Šarapovovej.





Kerberová, ktorá na vrcholnej scéne triumfovala aj na newyorských US Open 2016, dosiahla svoj 13. singlový zápasový úspech v tejto sezóne vrátane Hopmanovho pohára v Perthe, predminulý týždeň sa presadila na prípravnom turnaji v Sydney. Minulý rok sa na veľkej štvorke nedostala ani len do štvrťfinále. Na Australian Open aj Wimbledone sa lúčila v osemfinále, v prvom prípade sa o to postarala Američanka CoCo Vandeweghová (2:6, 3:6).

Jediná prehra v Eastburne

Zverenkyňa Wima Fissetteho Kerberová, aktuálne 16. v hodnotení, má proti 22-ročnej Keysovej (20.) povzbudivé skóre 6:1. Rivalita sa začala jej triumfom 6:2, 7:5 v 3. kole AO 2013 a dosiaľ poslednú kapitolu dostala predvlani na singapurskom šampionáte WTA Finals: Nemka s poľskými koreňmi vtedy triumfovala 6:3, 6:3. Jedinú prehru utrpela vo finále na tráve v britskom Eastbourne pred štyrmi rokmi (3:6, 6:3, 5:7).





V tento deň sú ešte na programe záverečné dve osemfinále Simona Halepová (Rum.-1) - Naomi Osaková (Jap.) a Barbora Strýcová (ČR-20) - Karolína Plíšková (ČR-6). V nedeľu sa zrodili štvrťfinálové dvojice v dolnej polovici pavúka: Elise Mertensová (Belg.) - Elina Svitolinová (Ukr.-4) a Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) - Caroline Wozniacka (Dán.-2). Wozniacka prevýšila Slovenku Magdalénu Rybárikovú 6:3, 6:0.

Australian Open – osemfinále

dvojhra žien – 4. kolo:



Madison Keysová (USA-17) – Caroline Garciová (Fr.-8) 6:3, 6:2

Angelique Kerberová (Nem.-21) – Chsieh Su-wej (Taiw.) 4:6, 7:5, 6:2



Zostávajúci pondelňajší program osemfinálového 4. kola dvojhry žien:

Simona Halepová (Rum.-1) – Naomi Osaková (Jap.) / bilancia: 2:0

Barbora Strýcová (ČR-20) – Karolína Plíšková (ČR-6) / bilancia: 1:2



Od nedele známe dvojice vo štvrťfinále dvojhry žien (dolná polovica žrebu):

Elise Mertensová (Belg.) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) / bilancia: 0:1

Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) – Caroline Wozniacka (Dán.-2) / kompletná bilancia: 2:6 (seniorská bilancia: 2:5)

