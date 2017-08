Bývalá guvernérka Aljašky žalovala New York Times za ohováranie, sudca mal na spor iný názor

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) - Federálny súd v Manhattane zamietol žalobu bývalej aljašskej guvernérky Sarah Palinovej za ohováranie, ktorú podala na denník The New York Times.

Prostredníctvom písaného vyhlásenia o tom rozhodol sudca Jed Rakoff, podľa ktorého politička v súdnych dokumentoch nedokázala preukázať, že sa periodikum dopustilo prečinu, keď podľa nej publikovalo nepravdivé stanoviská.





Text bol dvakrát opravený

Palinová podala žalobu na The New York Times po tom, ako v júni v denníku vyšiel úvodník s názvom Americas Lethal Politics (v preklade Americká smrtiaca politika, pozn. red.). Text publikovali po útoku strelca na zákonodarcov vo Virgínii, pri ktorom utrpel zranenia republikánsky kongresman Steve Scalise.





Denník úvodník dva razy opravil po tom, ako sa čitatelia sťažovali, že sa zdá, že viní Palinovej politický akčný výbor z "politického podnecovania". Ten pred streľbou na demokratickú členku snemovne reprezentantov Gabby Giffords v roku 2011 rozdal mapy, na ktorých boli demokratickí zákonodarcovia zobrazení ako krížiky, píše agentúra Associated Press.

Úvodník pôvodne vyšiel večer na internete a prvú opravu vykonali na ďalší deň ráno. Ďalšiu opravu denník urobil v texte o deň neskôr v tlačenom vydaní, kde uviedol, že mapy krížikmi poukazovali na volebné okresy a nie na ľudí.

Vyjadrenie sudcu

"To, čo tu máme, je rýchlo napísaný a prepísaný úvodník v snahe vyjadriť názor na aktuálnu dôležitú udalosť, v ktorom je pár nezrovnalostí týkajúcich sa pani Palinovej veľmi rýchlo opravených," uviedol sudca.

"Môže to byť nedbalosť, ale nie ohováranie verejného činiteľa," uviedol sudca Rakoff. The New York Times reagoval na rozhodnutie súdu stanoviskom, v ktorom oľutoval svoje chyby. Palinovej právnici sa k situácii nevyjadrili.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.