Býva vám často zima? Tu je 6 dôvodov, prečo je to tak

Pravdepodobne aj vy poznáte niekoho, kto sa neustále sťažuje, že mu je zima.

Môže to byť váš priateľ, rodinný príslušník alebo kolega. A kľudne to môžete byť aj vy. Ak sa neustále trasiete, aj keď máte oblečených niekoľko vrstiev oblečenia, môže to byť znakom toho, že vo vašom tele nie je niečo v poriadku.

Tu je šesť možných dôvodov, prečo vám alebo vašim známym býva tak často zima.

1. Hypotyreóza

Keď štítna žľaza nevylučuje dostatok hormónu štítnej žľazy, výsledkom je hypotyreóza. Hormón štítnej žľazy je dôležitou súčasťou všetkých metabolických procesov. Bez neho sa metabolizmus spomaľuje, čo zabraňuje telu produkovať dostatok tepla. Medzi symptómy hypotyreózy patrí pocit chladu spolu s únavou, priberanie a rednutie vlasov. Ak si myslíte, že máte hypotyreózu, navštívte lekára.

2. Nízky krvný tlak

Pacientom s nízkym krvným tlakom odoberajú krvné cievy krv z končatín a smerujú ich k životne dôležitým orgánom. To môže v človeku zanechať pocit chladu. Symptómy nízkeho krvného tlaku alebo hypertenzie zahŕňajú závraty, rozmazané videnie, únava, nevoľnosť, slabosť a zmätenosť.

3. Anémia

Anémia je výsledkom nedostatku železa v tele. Hemoglobín je zlúčenina, ktorá pomáha červeným krvinkám prenášať a viazať kyslík cez krvný obeh do všetkých životne dôležitých orgánov a buniek. Kľúčovou zložkou hemoglobínu je železo. Keď telo nemá dostatok železa, tento proces trpí a môžete vyvinúť anémiu. Medzi príznaky anémie patrí závrat, dýchavičnosť, slabosť, únava a mdloby. Pridajte do stravy tmavú listovú zeleninu, sušené ovocie, hrášok, fazuľu a potraviny obohatené o železo, aby ste získali viac železa.

4. Stres a úzkosť

Stres kombinovaný s úzkosťou môže vážne zaťažiť organizmus. Krvný tok bude presmerovaný na väčšie orgány namiesto končatín, čo vedie k studeným rukám a nohám. Je dôležité nájsť spôsob, ako zvládnuť stres. Začnite cvičiť, prechádzajte sa každý deň v parku, dajte si bublinkový kúpeľ pred spaním alebo si nájdite nové koníčky.

5. Raynaudov syndróm

Raynaudov syndróm ovplyvňuje schopnosť tepien odoberať krv zo srdca do orgánov a končatín. Ak ste vystavený chladu a trpíte Raynaudovým syndrómom, vaše tepny sa môžu zúžiť a zníži sa prietok krvi do končatín. Ľudia s touto chorobou často hovoria, že im je zima a majú problémy so zahrievaním. Keď dôjde k prerušeniu prietoku krvi, postihnuté časti tela sa môžu zmeniť na biele alebo modré. Návrat krvného toku môže byť bolestivý. Končatiny sú červené a môžu byť sprevádzané pocitom pálenia. Ak si myslíte, že trpíte Raynaudovým syndrómom, navštívte lekára.

6. Dehydratácia

Voda pomáha regulovať teplotu tela. Ak ste dostatočne hydratovaný, voda v tele zachytí teplo a pomaly ho uvoľní. To vám udrží pohodlnú telesnú teplotu. Ak nepijete dostatok vody, vaše telo sa stáva citlivejšie na extrémne teploty, ktoré môžu byť zodpovedné za triašku. Keď má vaše telo dostatok vody, tiež posilňuje váš metabolizmus, ktorý vám pomôže vás zahriať. Pokúšajte sa vypiť minimálne osem pohárov vody denne.

Pozrite si náš nový Magazín !