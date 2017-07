Byť v Interi Miláno je niečo úžasné, hovorí Škriniar po prestupe zo Sampdorie

BRUNICO 12. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant v službách Interu Miláno Milan Škriniar sa v severotalianskom Brunicu pripojil k svojim novým spoluhráčom na horskom sústredení, počas tlačovej konferencie zodpovedal otázky novinárov. "Pred rokom a pol som bol na Slovensku, teraz si môžem obliekať dres Interu. Je to niečo úžasné," povedal Škriniar, citoval ho web Interu.



Dvadsaťdvaročný stopér opäť potvrdil, že v hre o jeho služby bolo po júnových ME hráčov do 21 rokov viac klubov: "Ponuky boli z viacerých tímov, no keď mi môj agent predostrel túto možnosť, nemal som žiadne pochybnosti o tom, kam zamierim," vyhlásil bývalý hráč Sampdorie Janov a pokračoval: "Inter je klub s bohatou históriou. Moji bývalí spoluhráči mi hovorili mnoho o tradícii Interu. Tento rok musíme opäť bojovať o najvyššie priečky. Som veľmi rád, že tu môžem byť a môžem trénovať so skvelými hráčmi. Som mladý, chcem sa zlepšovať."

Škriniara si do tímu vybral nový tréner Interu Luciano Spalletti. "S trénerom som telefonoval už pred týždňom. Povedal, že sa teší, že ma bude mať k dispozícii. Teraz sa môžeme lepšie spoznať. Neviem, či budem mať miesto v zostave, kouč rozhodne. Ja musím tvrdo pracovať, aby som sa zlepšil potom uvidíme, čo sa bude diať," skonštatovala 23-miliónová akvizícia "nerazzurri" Škriniar a dodal: "Tréner Giampaolo mi v Sampdorii veľmi uľahčil vstup do súťaže, naučil ma mnoho o talianskom futbale jemu aj klubu sa musím poďakovať za svoj rast."

