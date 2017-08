Búrlivé vlny prevrátili loď, pátranie po preživších pokračuje

PORT-AU-PRINCE 18. augusta (WebNoviny.sk) - Minimálne šesť ľudí sa utopilo a ďalších asi desať je nezvestných po tom, ako sa pri severnom pobreží Haiti prevrátila loď. Zástupca miestneho úradu civilnej ochrany Jose Rethone informoval, že 23 ľudí sa podarilo zachrániť a v blízkosti mesta Port-de-Paix ďalej pokračuje pátranie po ďalších preživších.



Loď, ktorá viezla ľudí na pravidelnej trase medzi ostrovom Tortuga a mestom Port-de-Paix, sa podľa jeho slov prevrátila v búrlivých vlnách. Úrady predpokladajú, že na palube bolo asi 40 osôb, no nemajú záznam, ktorý by to potvrdzoval.

