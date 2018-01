Bulharsko chce využiť svoje predsedníctvo na zmiernenie napätia medzi Varšavou a Bruselom

SOFIA 11. januára (WebNoviny.sk) - Bulharsko chce využiť svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie predovšetkým na to, aby sa pokúsilo zmierniť napätie, ktoré panuje medzi centrálnymi inštitúciami EÚ a súčasnou poľskou vládou.

Únia v decembri aktivovala proti Poľsku článok 7, ktorý môže viesť k širokým sankciám proti tejto krajine vrátane straty hlasovacích práv. Podľa bulharského premiéra Bojka Borisova však situácia nesmie v žiadnom prípade zájsť až tak ďaleko. "Nemali by sme sa dostať až k tomuto. Ak by sme sa predsa len dostali až k hlasovaniu (o zbavení Poľska hlasovacích práv v rámci únie - pozn. SITA), mali by sme bezsenné noci," vyhlásil vo štvrtok v Sofii Borisov.





Poľsko sa stalo historicky prvou členskou krajinou EÚ, proti ktorej bol tento proces aktivovaný. Vyvolalo ho prijatie nových zákonov reformujúcich poľské súdnictvo, ktoré vyvolali veľkú kritiku v radoch poľskej opozície aj v zahraničí. Podľa kritikov nové poľské zákony zásadným spôsobom narúšajú tradičnú deľbu moci medzi vládu, parlament a súdy, keďže súdy vo veľkej miere podriaďujú vláde.

Bulharsko predsedá Rade Európskej únie v prvom polroku 2018. Do decembra 2017 bolo predsedajúcou krajinou Estónsko, od 1. júla sa predsedníctva ujme Rakúsko.

