Bugár si rypol do opozície, v zahraničnej politike je zmätená a nepredstavuje alternatívu

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) - Úsilie, aby sa zo Slovenska stalo lepšie miesto pre život jeho občanov je podľa vládnej strany Most-Híd priamo späté s jeho zahraničnopolitickým smerovaním.

Ako povedal na tlačovej besede líder strany a podpredseda parlamentu Béla Bugár, táto politika nie je druhoradá ani pri dnešnej turbulentnej vnútropolitickej situácii.



"Kedysi bolo dobrým zvykom, že parlamentné politické strany mali v zásadných otázkach širokú zhodu. Dnes to už neplatí. Opozícia v tejto veci nepredstavuje žiadnu alternatívu. Buď je zmätená, jej predstavitelia majú rôzne názory, alebo sa tak vážnou otázkou, ako je zahraničná politika, programovo a politicky nezaoberá," povedal predseda Mostu-Híd.

Podľa Bugára je v súčasnosti Most-Híd jedinou parlamentnou stranou, ktorá má jasné hodnotové postoje v zahraničnopolitických otázkach. "Preto by som chcel oceniť, že naša poslankyňa Katarína Cséfalvayová zastáva a aktívne presadzuje tieto postoje," uviedol na adresu poslankyne a predsedníčky Zahraničného výboru NR SR Cséfalvayovou, ktorá vstúpila do strany Most-Híd.

Euroatlantický kurz Slovenska

Podľa Mosta-Híd to, či sa nám podarí udržať pevné euroatlantické ukotvenie Slovenska, bude pre budúcnosť našich detí aspoň tak dôležité, ako ktorákoľvek z tém, o ktorej dnes diskutujeme. Most-Híd je podľa Bugára strana, ktorá najdôslednejšie drží euroatlantický kurz Slovenska v zahraničnej politike, je to strana, ktorej lídri boli pri vstupe do EÚ a k európskym hodnotám sa hlási aj dnes.

"Členstvo v EÚ nám prináša príležitosť, relatívnu prosperitu, dáva nám nádej do budúcna, že sa staneme trvalou súčasťou vyspelého sveta," povedala Cséfalvayová. "K takejto práci sa hlásim aj ja a chcem k nej prispieť," povedala a dodala, že aj preto sa rozhodla vstúpiť do strany a prijala výzvu Bugára pripraviť programový dokument v oblasti európskej politiky.

Schengenský priestor a ochrana hraníc

Cséfalvayová, ktorá po odchode Františka Šebeja z NR SR zastáva aj post predsedníčky zahraničného výboru, predstavila dokument v oblasti európskej politiky, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia na podporu zvyšovania životnej úrovne občanov, maximálnej bezpečnosti na Slovensku aj v EÚ.

Dokument sa venuje aj novému európskemu rozpočtu, efektívnejšiemu využívaniu eurofondov a migrácii. V dokumente sa hovorí o podpore schengenského priestoru, o ochrane vonkajších hraníc EÚ aj o ochrane životného prostredia a pripravenosti čeliť klimatickým zmenám. O jeho prijatie sa Cséfalvayová bude uchádzať na júnovom sneme strany.

