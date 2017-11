BSK: Viac ako tisíc návštevníkov prekročilo zatvorené hranice

BRATISLAVA 21. novembra 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Ústavom pamäti národa aj počas tohtoročného Festivalu slobody symbolicky uzavrel hranice na Cyklomoste slobody, ktorý spája bratislavskú Devínsku Novú Ves a rakúsky Schlosshof. Cyklosčítačka na cyklomoste narátala počas dňa takmer 1 500 pohybov.

„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. To by sme mali vysvetľovať neustále aj našim deťom. A to sa dialo celú sobotu aj priamo tu, na Cyklomoste slobody. Rodičia svojim deťom vysvetľovali, že takéto mosty, spájajúce krajiny neboli bežné, že výlet do Rakúska bol ešte pred 28 rokmi takmer nemožný a už vôbec nie bezproblémový,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Podujatie Deň zatvorených hraníc sa začalo v sobotu ráno o 10,00 hod. , kedy bola na Cyklomost slobody osadená zátarasa. Každý, kto chcel až do 17:00 prejsť slobodne po cyklomoste do susedného Rakúska, tak musel obchádzať hraničnú „uzáveru“ a dostať výjazdnú doložku. Podujatie pripomenulo 28. výročie pádu železnej opony a zároveň bol aj spomienkou na obete železnej opony. Súčasťou podvečerného „zbúrania železnej opony“ bol výtvarný happening, organizovaný v spolupráci so známym košickým výtvarníkom Petrom Kalmusom, čítanie mien obetí na hraniciach Borisom Farkašom a následne sviečkový sprievod k Pamätníku obetiam železnej opony.

Prví peší „návštevníci“ boli na cyklomoste v sobotu ráno už po siedmej hodine rannej. Prví dvaja cyklisti sa na cyklomoste ukázali až po ôsmej a dovedna ich po Cyklomoste slobody prešlo v sobotu na Slovensko 75. Najviac peších návštevníkov sa po moste prechádzalo medzi 16:00 a 17:00, kedy sa smerom do Rakúska vybralo 199 ľudí a oproti im išlo 104 peších návštevníkov a najsilnejšou hodinou pre cyklo-prechody bola v sobotu hodina medzi 13:00 a 14:00, kedy mostom prešlo 26 cyklistov. Počas „búrania železnej opony“, teda po 17:00 Cyklomost slobody navštívilo 254 návštevníkov, z toho šiesti na bicykloch. Posledných sedem ľudí sa prešlo po cyklomoste po 20:00.

Projekt cyklomosta bol spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

