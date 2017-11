BSK: Športujúce školy dostali poukazy

BRATISLAVA 14. novembra 2017 (WBN/PR) – Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok, ktoré sú im od dnes odovzdávané. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.

„V rámci Európskeho týždňa športu v spolupráci so školami bolo našim cieľom dať do pohybu čo najväčší počet študentov, pedagógov, ich rodinných príslušníkov na jednotlivých školách, či základných alebo stredných v Bratislavskom regióne. Odmenou pre tých, ktorý sa v najväčšom počte zapojili pri základných školách a pri stredných školách, čiže desať základných škôl a desať stredných škôl, dostávajú odmenu vo forme poukážky vo výške 375 euro na vybavenie športovým náradím pre školy,“ povedal Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.

Bratislavský samosprávny kraj takto podporil Európsky týždeň športu už tretíkrát medziškolskou súťažou pod názvom Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja, v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- Eur. Úloha bola jednoduchá. Pripraviť a zrealizovať čo najmasovejšiu športovú aktivitu v trvaní minimálne 20 minút. Školy napriek nepriazni počasia pripravili množstvo skvelých pohybových a športových aktivít. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja.

„Tento rok sme sa zapojili už tretíkrát do súťaže. Motivovalo nás najmä to, že v minulých rokoch sme boli úspešní. V tomto školskom roku bola omnoho väčšia konkurencia, čo nás zároveň teší. Určite nás to povzbudzuje do účasti v ďalšom ročníku, pretože vidíme, že táto aktivita sa stáva takým dobrým trendom v oblasti Petržalky, ale aj ostatných bratislavských škôl,“ vyjadrila sa riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Iveta Šafránková.

Najaktívnejšími školami tohto ročníka v súťaži Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja boli:

Základná škola Nová Dedinka so súborom športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu

Základná škola Veľké Leváre s aktivitou Športové dopoludnie

Spojená škola v Senci s aktivitou Cvičím, cvičíš, cvičíme, prestávku tak trávime!

Základná škola v Dubovej s aktivitami Výstup na Tri kopce a Šarkaniáda

Základná škola pri SLVS Senec s futbalovým zápasom

Základná škola I. Bukovčana v Bratislave so športovou olympiádou

Základná škola Blatné s aktivitou Šarfický septembrový biatlon

Základná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybu

Základná škola Ľudovíta Štúra s aktivitou Zabavme sa všetci spolu

Základná škola s materskou školou Častá s aktivitou Európsky týždeň športu

Gymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľu

Stredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybu

Spojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráse

SPŠD Kvačalova s Atletikou

Gymnázium Senecká, Pezinok s aktivitou Beh zdravia

Základná škola a Gymnázium s VJM s aktivitou Hopsasa – spoločné krepčenie pri ľudovej hudbe

Obchodná akadémia Račianska s aktivitou Škola v pohybe

SPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na Draždiak

SOŠAaP Senec ako športujúca škola

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu s Účelovým cvičením – cvičíme v prírode

Špeciálnu cenu projektového tímu v podobe balíčku športových pomôcok vyhráva Základná škola kpt. Nálepku zo Stupavy, ktorá síce nezískala najväčší koeficient zapojených účastníkov voči počtu registrovaných žiakov školy, ale napriek tomu bola najpočetnejšou aktivitou v kraji, kedy rozhýbala až 1062 osôb a ďalších 5 sa zúčastnilo podujatia Bratislava, športujúce mesto.

„Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja a podujatie Bratislava športujúce mesto vzniklo v roku 2015 pri príležitosti prvého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásil Brusel a Európska komisia s cieľom podnietiť ľudí viac športovať, pretože výsledky euro barometra vyšli, že len 6% dospelého obyvateľstva športuje. Práve s týmto sme začali narábať a spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločne sme vymysleli podujatie, ktoré má podnietiť športovanie obyvateľstva Bratislavského kraja, a aby sa viac hýbali. Tak sme im ponúkli taký veľtrh športu v podobe jednodňového podujatia Bratislava športujúce mesto a aby sme to ešte nejakým spôsobom viac podčiarkli a naozaj podnietili aj mládež k športu, tak sme spoločne vytvorili súťaž Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja,“ ozrejmila na záver Zuzana Stranovská z realizačného tímu agentúry Four sports media.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.