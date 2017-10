BSK: Revitalizácia jazera Rohlík sa stáva skutočnosťou

BRATISLAVA 3. októbra 2017 (WBN/PR) – Dnes sa začalo s revitalizáciou ružinovského jazera, nazývaného medzi obyvateľmi Rohlík, a jeho okolia tak, aby v najbližšej dobe mohlo slúžiť nielen Ružinovčanom, ale všetkým Bratislavčanom. Cieľom však je, aby sa spríjemnilo prostredie aj pacientom neďalekej nemocnice. Pomocnú ruku v tomto procese podala aj bratislavská župa.

„Problém s Rohlíkom sa dlhodobo nedal vyriešiť. Keď sme sa stretli na jednom zhromaždení s občanmi, ktoré usporadúval pán starosta Pekár, tak vlastne tam vznikla otázka, ako je možné, že sa subjekty, ktoré ležia na jednom mieste, nevedia dohodnúť. Boli tým myslené nemocnica, ministerstvo zdravotníctva, ružinovská samospráva, prípadne mesto. Debatovali sme o tom, že máme podobné projekty, kde župa túto vertikálu zvláda a že neurobíme sprostredkovanie alebo intervenciu, ale že dáme tie subjekty dokopy. Pretože keď je verejný zámer jasný, teda aby samospráva mohla zrevitalizovať okolie Rohlíka, tak nie je možné, aby byrokracia tomu prekážala. Treba povedať, že vedenie úradu, ministerstvo zdravotníctva debatovali o tom, za akých okolností to ide a výsledok sa dostavil. Samospráva dostala do správy tento majetok a môže ho zrevitalizovať. Je to ukážkový postup, ako má fungovať vertikálna línia, kde župa zohráva úlohu integrátora,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Pôvodný projekt revitalizácie vznikol už v roku 2013 a dnes spustená revitalizácia je zavŕšením niekoľkoročných snáh mestskej časti. Na základe dohody s Univerzitnou nemocnicou Bratislava a krátkodobého účelového nájmu pozemkov tu vznikne príjemná oddychová zóna.

„V prvom rade, po vypracovaní projektu, budeme odstraňovať ruderálny porast na brehoch jazera, vybudujeme chodníky, upravíme plochu pred jazerom, dočistíme vodnú hladinu, osadíme lavičky a smetné koše. Toto je taká jednoduchá úprava, ktorá bude stáť 30 tisíc eur, ktoré máme vyčlenené v rozpočte,“ doplnil Dušan Pekár, starosta MČ Bratislava – Ružinov.

Rohlík, teda Ružinovské jazero je vodná nádrž v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Žije v ňom 16 druhov rýb, ale aj raky či korytnačky. V okolí navyše hniezdia kačice a labute.

