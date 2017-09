BSK: Lamač a Dúbravku spojí cyklolávka

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) – Dve mestské časti Bratislavy – Lamač a Dúbravku – spojí v budúcnosti cyklomost. Počas dnešného rána bol uskutočnený a vyvŕtaný prieskumný vrt, ktorý je prvým krokom k uskutočneniu tohto kľúčového projektu, ktorý vzniká v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

„Bratislavská župa vyčlenila minulý rok z rozpočtu 600 tisíc eur, za ktoré sa tento cyklomost ponad železnicu postaví. Finišujú sa prípravy na projekte na lamačskej strane, kde sú trocha popredu. Zároveň sa rieši posledná časť majetko-právneho vysporiadania. Tento vrt sa zatiaľ dá urobiť bohužiaľ iba v Lamači, na dúbravskej strane sa to nedá urobiť, nedá sa tam dostať súprava. Veríme však, že to čoskoro doženú.“

Vrtná súprava urobila dnes prvé prieskumné vrty v Lamači, ktoré sú nevyhnutné na založenie stavby a aj geologické pomery sú priaznivé. Hladina podzemnej vody sa nevyskytuje do 10 metrov, čo je pozitívna informácia a aj to, že most bude zakladaný v ílovitých pieskoch s úlomkami granitu, čo je vhodná základová pôda.

„Stojíme na mieste, kde vznikne cyklomost medzi Lamačom a Dúbravkou a spojí Malé Karpaty aj s Rakúskom. Som presvedčený, že sme na mieste, kde aj bude reálne stáť a bude v blízkej budúcnosti hotová,“ povedal Peter Šramko, starosta MČ Bratislava – Lamač, ktorého doplnil vicestarosta Lukáš Baňacký „Je to prvý krok, sondážny vrt, ktorý sme uskutočnili. Je to začiatok našich prác v tomto území, kde ide o kľúčový projekt prepojenia Lamaču a blízkeho okolia. Myslím si, že tak ako to v súčasnosti kvitujú všetci občania, tak sa chystáme dotiahnuť do konca jedno veľmi užitočné dielo.“

