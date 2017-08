BSK: Do Kráľovstva husaciny zdarma!

SLOVENSKÝ GROB 25. augusta 2017 (WBN/PR) – Už budúcu sobotu sa po druhý raz otvoria brány Kráľovstva husaciny v Slovenskom Grobe. Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism aj tento rok pozývajú všetkých pocestných nielen na návštevu, ale aj zvezenie! Z Bratislavy aj do Bratislavy povezie návštevníkov dopravca Slovak Lines a. s..

„Pre Bratislavskú župu je už štandardom, že počas veľkých jednodňových akcií zabezpečuje pre obyvateľov dopravu zdarma. Tak to bude aj počas budúcej soboty, kedy spod bratislavského Nového mosta vyrazí autobus do Chorvátskeho Grobu päťkrát. Rovnako sa, samozrejme, dostanú návštevníci kráľovstva zdarma aj naspäť do Bratislavy,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Kráľovstvo husaciny v Slovenskom Grobe otvorí už po druhý raz svoje brány budúcu sobotu, teda 2. septembra. Počas celého dňa sú pre návštevníkov pripravené nielen farmárske trhy Farm fest, dobová krčma či kultúrny program, ale aj husacinárske dobroty.

Kráľovstvo husaciny sa bude aj tento rok konať spoločne s už XVII. Dňom otvorených husacinárskych prevádzok. Lístok v cene 10 eur si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk.

Hostia tak môžu ochutnať túto vyhlásenú špecialitu vo všetkých zúčastnených prevádzkach Cechu husacinárov Slovenského Grobu bez objednávky od 11.00 do 21.00 hodiny. Takto zakúpená vstupenka bude hosťovi po ochutnaní vyhlásenej špeciality vymenená za inú, s ktorou môže navštíviť ďalšiu prevádzku a vychutnať si menu už len za 8 Eur. Vstupenky si bude možné zakúpiť aj priamo na mieste v prevádzkach.

Aj tento rok však pripravili organizátori návštevníkom benefit v podobe bezplatnej dopravy. Autobus spoločnosti Slovak Lines a. s. pôjde spod Nového mosta v Bratislave dovedna päťkrát. Jeho odchod je o 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 a poslední zábavychtiví návštevníci môžu do Kráľovstva husaciny vyraziť z Bratislavy o pol ôsmej večer. Rovnako sa zdarma dostanú pocestní aj priamo z Kráľovstva. Prvý povoz vyrazí zo Slovenského Grobu o 16:00, ďalšie o 18:00, 20:00, 22:00 a posledný autobus pripravený pre návštevníkov Slovenského Grobu opustí Kráľovstvo husaciny presne o polnoci.

„Zábavu na kráľovskom pódiu v Kráľovstve husaciny otvoria už o 14:00 skvelí Polemici, po ich vystúpení budú mať návštevníci možnosť zažiť pravú Kráľovskú hostinu a potom už bude zábava pod taktovkou Malalata Balkan Beats, Vajnorského okrášľovacieho spolku, Družiny, Konchansi a Klnky a o štvť na desať večer zábavu rozprúdia aj Čarovné ostrohy a záver večera, teda skôr začiatok noci, bude patriť Igorovi Kmeťovi mladšiemu,“ predstavil stručne program výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Lukáš Dobrocký.

Organizátormi kultúrneho podujatia Kráľovstvo husaciny sú Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.