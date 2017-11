BSK: Biela noc v Budmericiach

BRATISLAVA 3. novembra 2017 (WBN/PR) - Vizuálny festival súčasného umenia Biela noc sa na Slovensku každým rokom rozrastá. Z Bratislavy sa presúva aj za jej hranice, teda do regiónu. Už túto sobotu si môžete užiť svetelnú hru na kaštieli v Budmericiach. Tam sa môžu návštevníci dostať aj Malokarpatským expresom.

„Bratislava a Bratislavský kraj je nádherný región a mesto, má veľa dominánt a atrakcií, ktoré je však potrebné zatraktívniť, aby sem prilákali ľudí a aby sa tí ľudia sem aj vracali. Práve projekt Biela noc je projektom, ktorý to dokázal a ktorý ukazuje nielen krásne vizuálne umenie netradičnou formou, ale zároveň turistov prevedie po meste a aj kraji. Tí tak majú možnosť zoznámiť sa aj s inými ako tradičnými miestami. Ďalšie pozitívum je, že Biela noc sa po Bratislave presúva aj priamo do regiónu. Do 15. novembra sa predstaví v Senci, Stupave a Budmericiach. Do Budmeríc bude zabezpečená aj autobusová preprava Malokarpatským expresom, čo je turistický projekt na podporu cestovného ruchu do Malých Karpát,“ vyjadrila sa riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Zuzana Šajgalíková.

Posledná prezentácia vybraných umeleckých diel súčasných slovenských umelcov sa po Stupave a Senci, uskutoční v prvú novembrovú sobotu 4.11.2017 o 18:30 v kaštieli v Budmericiach. Staviteľom kaštieľa bol Ján Pálffy (1857 – 1934) a jeho história začína v rokoch 1888 až 1889. Zoskupenie BN Label sa pohrá s jeho výnimočnou architektúrou. Areál romantického kaštieľa postaveného v kombinácii viacerých architektonických slohov, napodobujúcich renesančné francúzske zámky, ponúka čarovnú atmosféru novembrového večera. Nasvietenie fasády bude spolu s okolitým anglickým parkom plným starých stromov pôsobiť na divákov skutočne magickým a majestátnym dojmom. Okrem nasvieteného exteriéru si môžete exkluzívne vychutnať aj večerné prehliadky stálej expozície vo vnútri kaštieľa. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu v intervale od 10.00 hod do 15.00 hod, ďalšia prehliadka začína o 15.30 hod a potom začínajú opäť každú celú hodinu v intervale od 19.00 hod do 22.00 hod.

Pre záujemcov je zabezpečená doprava Malokarpatským expresom, ktorý je projektom na podporu cestovného ruchu v regióne Malých Karpát. V sobotu 4.11. môžete na podujatie ísť spod Mosta SNP v Bratislave buď o 14.03 alebo o 17.20 alebo z AS Mlynské Nivy (Bottova ul.) o 14.15, resp. 17.30. Príchod do Budmeríc, Podhájska ul. (500 m peši) je o 15.10, resp. 18.15. Po skončení akcie odchádza autobus späť o 19.45 a príde na AS Mlynské Nivy o 20.55, takže ešte si môžete vychutnať aj nočné umelecké zážitky priamo v meste. Cena spiatočného cestovného lístka je 2,50 €.

