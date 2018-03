Brunegraf uspel v premiére ako hlavný tréner dvadsaťjednotky, obrat v Albánsku nebol len šťastie

TIRANA 24. marca (WebNoviny.sk) - Desať minút pred koncom zaostávali 1:2, napokon sa slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov v piatok v albánskej Tirane v rámci 2. skupiny kvalifikácie tešili z nesmierne dôležitého víťazstva 3:2, ktoré ich prakticky udržalo v hre o postup na budúcoročné ME tejto vekovej kategórie do Talianska.

Nový hlavný tréner SR "21" Oto Brunegraf, ktorý ako dovtedajší asistent začiatkom marca vo funkcii nahradil českého kouča Pavla Hapala, sa teda vo svojej premiére dočkal vytúženého víťazstva. Slovenských fanúšikov tiež potešila skutočnosť, že po ôsmich mesiacoch absencie pre zranenie kolena sa súťažného návratu dočkal krídelník Lukáš Haraslín.

Živia nádej na postup

"Vôbec by som neriešil, že to bol môj prvý zápas ako hlavného trénera. Chceli sme živiť nádej, ktorá spočívala v tom, že by sme z dnešného zápasu získali tri body. Teší ma, že chalani šli až do konca. Nebolo to o šťastí, bolo to o neskutočnej vôli. Ani po prvom a ani po druhom inkasovanom góle sme neupadli do depresie. Podmienky boli veľmi ťažké, ale pre oba tímy. Záver sme mali veľmi silný," povedal v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) Brunegraf.

Na ťažkom a podmočenom teréne na gól útočníka Reia Manaja zo záveru prvého polčasu odpovedal tesne po prestávke Nikolas Špalek, no Manaj vzápätí pridal svoj druhý zásah a opäť poslal svoje mužstvo do vedenia. V závere sa o obrat postarali Milan Dimun a Samuel Mráz - v 80. min Dimun hlavičkou vyrovnal a v 87. min Mráz po závare v šestnástke dotlačil loptu do siete. "Podmienky boli náročné, aj zápas. Sme radi, že sme ho zvládli a vyhrali sme. Aj za nepriaznivého stavu sme verili a snažili sme sa robiť všetko pre to, aby sme uspeli. Povedali sme si, že musíme byť aktívnejší a viac sa tlačiť do bránky. Po zápase to bola obrovská radosť, že sme to zlomili, nepoddali sme sa a otočili vývoj," vyhlásil Dimun, doplnil ho Nikolas Špalek: "Bolo super, že hneď po prestávke sme zareagovali na nepriaznivý stav. V celom zápase sa ukázal tímový duch."

Premiérový gól Samuela Mráza

Premiérový gól útočníka MŠK Žilina Samuela Mráza zároveň bol jeho prvý v národnom mužstve v tejto kategórii. "Bol to veľmi náročný zápas, najmä pokiaľ ide o fyzičku. Nebolo ľahké otáčať nepriaznivý vývoj. Som rád, že som aj ja skóroval, o to viac chutí víťazstvo. Keď sme vyrovnali na 2:2, tak sme nepremýšľali, či vládzeme. Naplno šiel do toho celý tím, chceli sme streliť víťazný gól. Pri góle som sa snažil trafiť bránku, čo sa mi aj podarilo," skonštatoval Mráz, kapitán Denis Vavro pre SFZ dodal: "Páska sa nosila ľahko, lebo sme vyhrali. Ako kapitán som veril, že vyhráme. Neustále som povzbudzoval mužstvo. Bolo to v tímovosti, lebo sme sa nevzdávali. Išli sme stále do toho naplno."

Slováci majú v tabuľke 2. skupiny 9 bodov (bilancia 3-0-3), z predposledného 5. miesta sa vyšvihli na 3. pozíciu. Lídrami sú Španieli (15 b.) nasledujú Severní Íri (10 b.), Slováci (9 b.), Islanďania (7 b.) a Albánci (6 b.), na chvoste figurujú Estónci (1 b.). Slováci si s Albáncami opäť zmerajú sily v utorok 27. marca o 17.20 h v Žiline.

"Domáci zápas v Žiline bude úplne o niečom inom. Pevne verím, že sa nám zlepší zdravotný stav a ukážeme viac futbalovosti. Treba si dobre odpočinúť a zregenerovať a s rovnakým entuziazmom a nadšením zvládnuť aj druhý zápas. Dnes ma potešilo, že chalani sa presvedčili, že sa to dá. Ľahko sa povie, že treba vyhrať päť zápasov, ale je to veľmi náročné," podotkol tréner Brunegraf. "Zápas v Žiline tiež bude náročný, ale podmienky budú lepšie. Musíme sa pokúsiť podať ešte lepší výkon, ideme na víťazstvo," burcuje stredopoliar Cracovie Krakov Dimun, pridal sa zadák FC Kodaň Vavro: "Tri body vezieme domov, ale už sa koncentrujeme na domáci zápas. Ak ho zvládneme, bude žiť naša šanca na baráž. V Žiline som začínal profesionálnu kariéru. Vrátiť sa domov, to vždy poteší. Verím, že nás ľudia podporia a pomôžu nám k zisku ďalších troch bodov."

V hre je 11 miesteniek

Mladí Slováci na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5). Dosiaľ posledným "zárezom" je piatková výhra 3:2 v Tirane.

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.





Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.