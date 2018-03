Britský veľvyslanec sa stretne s poslancami Zahraničného výboru, témou bude útok na Skripaľa

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Na zasadnutie Zahraničného výboru NR SR pozvala predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová britského veľvyslanca Andyho Gartha.

Témou stretnutia bude útok na bývalého dvojitého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu v britskom Salisbury chemickou nervovoparalytickou látkou novičok.

Veľvyslanec poďakoval za doterajšiu podporu

Tento útok a diplomatická odpoveď Európskej únie a jej členských štátov boli hlavnou témou veľvyslanca Gartha s Cséfalvayovou.



Ako predsedníčka výboru informovala, "veľvyslanec zdôraznil, že Spojené kráľovstvo bolo vždy spojencom Slovenskej republiky aj v rámci EÚ aj NATO. Poďakoval mi za doterajšiu podporu a prejavil záujem stretnúť sa s poslancami Zahraničného výboru NR SR. Preto som sa rozhodla pozvať britského veľvyslanca na zasadnutie výboru, aby mohol hovoriť s poslancami NR SR o tomto útoku, ktorý otriasol Britániou".

Csefalvayová chce viac solidarity s Veľkou Britániou

Csefalvayová sa už vyjadrila, že stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy berie na vedomie a považuje to za prvý krok k tomu, aby sme sa priblížili k pozíciám väčšiny štátov EÚ, vrátane V4.



"Som stále presvedčená, že slovenská diplomacia by mala prejaviť viac solidarity s Veľkou Britániou a pristúpiť aj k vyhosteniu ruských diplomatov. Spojené kráľovstvo považujem za nášho strategického spojenca a vážim si, že ako prvá krajina nám ponúkli pomoc pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka. Mali by sme myslieť na to, kto je náš spojenec a priateľ, na ktorého pôde sa uskutočnil neakceptovateľný útok za použitia chemickej látky a podľa toho aj adekvátne reagovať. Doterajšia reakcia SR je len nevyhnutné minimum," zdôraznila Cséfalvayová, ktorá na poste predsedníčky Zahraničného výboru nedávno nahradila Františka Šebeja, ktorý z parlamentu odišiel a bol známy jasnými transatlantickými postojmi.

Cséfalvayová už informovala, že reakcii Slovenska sa budú poslanci venovať na mimoriadnom zasadnutí výboru, ktoré by sa malo uskutočniť 10. apríla. Mal by naň prísť aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.