Britskí labouristi pozmenili postoj k brexitu, po odchode z EÚ chcú zostať v colnej únii

LONDÝN 26. februára (WebNoviny.sk) - Britská opozičná Labouristická strana mierne zmenila svoj postoj k brexitu.

Jej predseda Jeremy Corbyn v pondelok v dlhšie avizovanom prejave špecifikoval doteraz nie úplne jednoznačný postoj strany k tejto otázke a vyhlásil, že hoci labouristi naďalej sú za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, zároveň sú presvedčení, že aj po odchode, ktorý by sa mal uskutočniť v marci 2019, by mala krajina zostať aspoň v colnej únii so zvyšnými 27 štátmi európskeho bloku.

Veľká Británia by podľa Corbyna mala mať po vystúpení z EÚ "nový a silný vzťah s jednotným trhom, ktorý bude zahŕňať plný prístup bez ciel". To je podľa agentúry AP niečo, čo britská premiérka Theresa Mayová doteraz odmietala.



"Labouristi by sa snažili vyjednať novú colnú úniu medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, ktorá by zaistila, že medzi nami a Európou nebudú clá, a tiež to, že nebude musieť byť absolútne žiadna pevná hranica v Severnom Írsku," povedal šéf labouristov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.