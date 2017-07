Britská vláda predstavila návrh zákona, ktorý sa stane základom pre brexit

Hlavným účelom normy je previesť naraz do britského právneho systému asi 20-tisíc európskych zákonov, ktoré by následne parlament preskúmal a buď zachoval, upravil, alebo úplne zrušil. Podľa britských odborníkov bude nutné zmeniť zhruba 1000 európskych noriem. Do platnosti zákon vstúpi dňom odchodu Británie z Európskej únie.