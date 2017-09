Britská vláda po brexite obmedzí prisťahovalectvo z EÚ, naznačuje uniknutý dokument

LONDÝN 6. septembra (WebNoviny.sk) - Veľká Británia chce bezprostredne po vystúpení z Európskej únie obmedziť prisťahovalectvo do krajiny. Vyplýva to z uniknutého vládneho dokumentu, na ktorý sa odvoláva britský denník The Guardian.





Na základe týchto údajov chce vláda v Londýne okamžite po brexite ukončiť voľný pohyb pracovnej sily a zaviesť opatrenia, ktoré znížia počet nekvalifikovaných pracovníkov v Spojenom kráľovstve.

Postupne plánuje tiež zaviesť nový imigračný systém, ktorý zruší právo usadiť sa pre väčšinu európskych migrantov a obmedzí možnosť priviesť si k sebe členov rodiny. To by mohlo potenciálne viesť k rozdeleniu tisícok rodín.

Uniknutý 82-stránkový dokument, označený ako extrémne citlivý a datovaný z augusta 2017, po prvýkrát naznačuje, ako mieni Londýn pristúpiť k téme prisťahovalectva. Návrh musí ešte vláda schváliť, uvádza The Guardian.

