Brignoneová ovládla super G v Bad Kleinkirchheime, líderka hodnotenia skončila siedma

BAD KLEINKIRCHEIM 13. januára (WebNoviny.sk) - Talianka Federica Brignoneová sa stala víťazkou sobotňajších pretekov v super G v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v rakúskom stredisku Bad Kleinkirchheim.

Brignoneová na trati s dĺžkou 1760 m triumfovala s náskokom 18 stotín sekundy pred Švajčiarkou Larou Gutovou a 46 stotín pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou. Líderka hodnotenia super G vo Svetovom pohári Tina Weiratherová z Lichtenštajnska skončila siedma s mankom 1,24 s.





Do prvej desiatky sa vtesnala aj americká rekordérka v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára Lindsey Vonnová, ktorá skončila deviata. Jej o 11 rokov krajanka, obhajkyňa celkového triumfu a zatiaľ neohrozená líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová preteky vynechala. Rovnako slovenské zastúpenie chýbalo.

"Som na seba hrdá, lebo víťazstvo je víťazstvo a boli to náročné preteky. Lara a Conny boli veľmi silné, aj preto som veľmi spokojná so sebou," uviedla Federica Brignoneová v prvej online reakcii na webe laola1.at. "Konečne som ukázala, na čo mám. Doteraz to bolo v tejto sezóne také nestabilné, hore-dolu. Rada jazdím v náročných podmienkach, aké sme dnes mali," skonštatovala Lara Gutová.

Dvadsaťsedemročná Brignoneová si pripísala siedmy triumf na podujatí Svetového pohára v kariére, druhý v super G.a naznačila, že pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami v Pjongčangu s ňou treba vážne rátať vo dvoch disciplínach, Jej aktuálne víťazstvo v Bad Kleinkirchheime prišlo 15 dní po triumfe v obrovskom slalome v rakúskom Lienzi.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Bad Kleinkichheim (Rak.)



Super G žien: 1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:09,80 min, 2. Lara Gutová (Švaj.) +0,18 s, 3. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,46, 4. Tiffany Gauthierová (Fr.) +0,89, 5. Nadia Fanchiniová (Tal.) +0,98, 6. Tamara Tipplerová (Rak.) +1,10,…9. Lindsey Vonnová (USA) +1,43



Poradie vo Svetovom pohári (po 20 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová USA) 1381 bodov, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) 560, 3. Petra Vlhová (SR) 554, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 534, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) 499, 6. Tessa Worleyová (Fr.) 429.



Hodnotenie super G (po 5 z 8 pretekov): 1. Tina Weiratherová (Licht.) 276 bodov, 2. Lara Gutová (Švaj,.) 239, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 201, 4. Sofia Goggiová (Švaj.) 195, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 187, 6. Anna Veithová (Rak.) 177.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.