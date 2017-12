Brexit zníži prílev investícií z EÚ do Veľkej Británie, podľa Rand Corporation existuje riešenie

LONDÝN 12. decembra (WebNoviny.sk) - Takmer všetky možné modely obchodných vzťahov medzi Britániou a Európskou úniou po brexite budú podľa amerického výskumného inštitútu Rand Corporation pre Britov menej priaznivé ako zotrvanie v únii. Uviedol to britský portál bbc. com.

Najhorším scenárom je podľa Rand Corporation neuzavretie obchodnej dohody, ktorý by znamenal, že britská ekonomika bude do roku 2029 chudobnejšia o 4,9 percenta. Neuzavretie dohody by malo negatívny vplyv aj na ekonomiku EÚ, ale bol by "relatívne malý".

Členstvo v EÚ je ekonomicky výhodnejšie

Dokonca aj takzvaný "mäkký brexit", ktorý by znamenal, že Británia by bola súčasťou voľného trhu, by nebol ekonomicky taký pozitívny ako členstvo v EÚ.

"Náš výskum naznačuje, že návrat k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie by zredukoval prílev priamych zahraničných investícií z EÚ do Veľkej Británie o zhruba 7,8 mld. USD," cituje portál bbc.com Rand Corporation.





Ak Británia s EÚ podpíše komplexnú dohodu o voľnom obchode, pokles priamych zahraničných investícií z EÚ bude na úrovni 3,4 mld. USD.

Prílev investícií zo Spojených štátov

Podpis dohody o voľnom obchode s USA by zväčšil prílev zahraničných investícií do Británie o približne 3,2 mld. USD.

Podľa Rand Corporation existuje iba jedna možnosť, ktorá by znamenala, že Británii bude lepšie mimo EÚ, a to je komplexná trojstranná dohoda o voľnom obchode medzi Britániou, USA a EÚ. Správa organizácie však pripúšťa, že je to mimoriadne nepravdepodobný scenár.





Podľa správy inštitútu Rand Corporation brexit pravdepodobne bude mať "prevažne negatívny vplyv" na americké záujmy v Európe. "EÚ bez Veľkej Británie by mohla byť ochotnejšia vytvárať bariéry pre firmy mimo EÚ na škodu americkým firmám a americkej ekonomike" dodáva správa.

