Brazílsky brankár Júlio César ukončil kariéru, v drese Inter Miláno vyhral aj Ligu majstrov

RIO DE JANEIRO 22. apríla (SITA, AP) - Brazílsky futbalový brankár Júlio César sa v sobotu rozlúčil s aktívnou činnosťou. Tridsaťosemročný bývalý brazílsky reprezentant odohral posledný zápas v drese Flamenga na slávnom štadióne Maracana, kde začínal s kariérou.

Rozlúčka to bola víťazná, Flamengo v dueli 2. kola najvyššej brazílskej súťaže zdolalo Américu Mineiro 2:0. "Už počas týždňa som sa naplakal dosť," povedal César po stretnutí so slzami v očiach.

Júlio César strávil v seniorskom tíme Flamenga osem rokov, potom prestúpil do Talianska do Chieva Verona. Po jednom ročníku si ho vyhliadol Inter Miláno, kde zažil najväčšie roky slávy. S "nerrazzuri" sa stal päťkrát talianskym šampiónom a v sezóne 2009/2010 zdvihol nad hlavu aj prestížnu trofej za triumf v Lige majstrov.



S Interom vyhral trikrát aj Taliansky pohár a štyri razy sa tešil zo zisku národného superpohára. V zbierke má aj triumf na MS klubov z roku 2010. Po odchode z Interu zamieril do anglického Queens Park Rangers, jednu sezónu si zahral aj za Toronto v MLS. Odtiaľ jeho kroky smerovali do portugalskej Benficy Lisabon, s ktorou trikrát vyhral najvyššiu miestnu súťaž. Do Flamenga sa vrátil v januári.

Na reprezentačnej úrovni odohral César 87 zápasov, zúčastnil sa na troch majstrovstvách sveta. S Brazíliou triumfoval na Copa América v roku 2004 a dvoch turnajoch Pohára konfederácií FIFA (2009, 2013).





